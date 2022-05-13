　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

▲▼陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了。（圖／翻攝推特）

▲陸警表示，行政處罰後會影響男子的三代子孫。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國大陸堅持疫情「動態清零」，上海也持續處於封城狀態。近日一段民眾與警方對話的影片在網路上瘋傳，警方打算要將民眾強行帶走，並恐嚇現在不聽從命令，恐怕會影響「未來三代」人。對此，該名民眾直言，「我們這是最後一代了，謝謝」。

影片顯示，三名穿著防護衣的員警在門外，對著錄影的男子表示，他們現在上門告知要將男子帶走，若男子不聽命令，最後採取強制執行後，還有行政處罰等著他，「進行處罰了以後，要影響你的三代」。

對此，男子也冷靜地拿著手機錄影表示，警方沒有資格強制將人帶走，「我們…這是我們最後一代了，謝謝」，隨即影片也停止錄影。據悉，該段影片迅速在網路上爆紅，微博也立刻將關鍵字「我們是最後一代」封鎖。

有人備份後上傳到推特瘋傳，PTT網友看完紛紛留言，「小夥子最後那句話太經典了，可以載入史冊」、「笑死，我也是最後一代了」、「那個大白好囂張喔，威脅欸」、「台灣也差不多啊，不生」、「講法律，然後說會禍害三代，笑死」、「他們有案底三代不能考公職嘛」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

迪士尼CEO稱票房收益低　遭曲解不要中國市場

《奇異博士2》一週票房破5億美金　迪士尼CEO ：沒中國也能成功

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」　憂塌樓爆發危機

白宮高層重申一中政策不變　陸外交部：停止借涉台問題搞政治操弄

又見血色天光！　福州居民拍下異象...網驚：捕秋刀魚的船來了

北京「網美聖地」一片沉寂！上百家店全關門　大爺嘆2年來最嚴重

空姐「飛機上自拍不雅照」遭解僱！手寫11字怒喊不服　委屈曝近況

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

迪士尼CEO稱票房收益低　遭曲解不要中國市場

《奇異博士2》一週票房破5億美金　迪士尼CEO ：沒中國也能成功

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」　憂塌樓爆發危機

白宮高層重申一中政策不變　陸外交部：停止借涉台問題搞政治操弄

又見血色天光！　福州居民拍下異象...網驚：捕秋刀魚的船來了

北京「網美聖地」一片沉寂！上百家店全關門　大爺嘆2年來最嚴重

空姐「飛機上自拍不雅照」遭解僱！手寫11字怒喊不服　委屈曝近況

龜狗露半腿肚皮舞畫面流出…16秒58晃超震撼　本尊傻眼：不是我

每天都想離職！護理師含淚「CDC唯一解」：犧牲前線的你我

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

《路人超能100》第三季宣傳片登場　10月神作預計畫下完結

日歐峰會聲明再強調：台海和平穩定極重要

徵才平台驚見「外送員職缺」月薪8萬　12項條件曝光…網揭真相

T1季後賽開打倒數　聯盟徵求最佳「攝」手

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

柯瑞放話「打爆」灰熊遭狠打臉　勇士狂輸！格林嗨揮毛巾惹議

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

乖巧汪主動咬飼料上樓　奴才嗲聲狂讚：好棒！

大陸熱門新聞

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

女子發出「12、0」數字後失聯

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

起飛前..空姐炫耀「我胸型升級了」

又見血色天光！ 福州居民拍下異象...網驚：捕秋刀魚的船來了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

一群人推爆「疫苗1組合」最強

女採訪「老鼠屋」遭毆！節目組報警

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

蔡阿嘎育2兒喊停！驚吐「已經結紮了」

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面