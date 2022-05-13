陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

▲陸警表示，行政處罰後會影響男子的三代子孫。（圖／翻攝推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國大陸堅持疫情「動態清零」，上海也持續處於封城狀態。近日一段民眾與警方對話的影片在網路上瘋傳，警方打算要將民眾強行帶走，並恐嚇現在不聽從命令，恐怕會影響「未來三代」人。對此，該名民眾直言，「我們這是最後一代了，謝謝」。

影片顯示，三名穿著防護衣的員警在門外，對著錄影的男子表示，他們現在上門告知要將男子帶走，若男子不聽命令，最後採取強制執行後，還有行政處罰等著他，「進行處罰了以後，要影響你的三代」。

對此，男子也冷靜地拿著手機錄影表示，警方沒有資格強制將人帶走，「我們…這是我們最後一代了，謝謝」，隨即影片也停止錄影。據悉，該段影片迅速在網路上爆紅，微博也立刻將關鍵字「我們是最後一代」封鎖。

有人備份後上傳到推特瘋傳，PTT網友看完紛紛留言，「小夥子最後那句話太經典了，可以載入史冊」、「笑死，我也是最後一代了」、「那個大白好囂張喔，威脅欸」、「台灣也差不多啊，不生」、「講法律，然後說會禍害三代，笑死」、「他們有案底三代不能考公職嘛」。

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