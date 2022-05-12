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蝦皮App系統異常部份服務暫停使用　賣家氣炸手續費狂漲問題還一堆

蝦皮購物（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物App發生故障，不少用戶受到影響。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮賣家又怒了！蝦皮購物上月公告5/1起調漲成交手續費後，引起大批賣家不滿，當時官方回應提到「相關調整是因應市場機制，未來也將持續推出創新功能」，今（12日）中午就被賣家陸續發現App系統有問題，申請寄件編號遲遲卡在處理中，不少用戶的賣場頁面連結則是消失不見，而異常狀況壞了一個下午，讓賣家再批「手續費越收越貴，系統反而越來越爛！」

蝦皮購物App今發生故障，不少賣家發生賣場連結被消失，或是想印出貨單一直卡住、商品重新上架找不到、商品頁面編輯變空白等問題，異常狀況從中午持續到下午，讓賣家們氣炸抱怨，「當太久了吧⋯」、「整個消失有夠傻眼」、「需要時，無法進入自己的賣場，真的超煩噪的！」

蝦皮官方則是下午4:40才在臉書發文公告，其中指出，「因蝦皮購物app系統異常，部份服務目前暫停使用，如若用戶無法以手機進入『我的賣場』，敬請改用電腦進行操作；目前蝦皮購物正在全力進行系統修復作業，以期盡速恢復相關服務。」

▲官方透過臉書發文表示正在搶修系統中。（圖／翻攝自蝦皮購物臉書粉專）

不過用戶看了公告未因此平息怒火，留言狂批「越漲價使用感真的越差」、「抽那麼多問題還一堆」、「中午異常到現在才發文⋯手續費狂漲還這樣的效率⋯⋯說好的系統升級優化在哪？」、「手續費與系統異常頻率成正比？」

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