買預售屋黑心建商故意不交屋　他勝訴仍慘遭「一屋二賣」

▲邱顯智今天上午舉行「系統性的預售屋亂象，需要制度性的解決」記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

有民眾和新竹在地建商京茂建設購買預售屋，原訂去年4月交屋，未料卻遭該公司拒絕交屋，雙方對簿公堂，但在法院判決出爐，要求京茂建設應該將所有權移轉給陳情人後，京茂建設竟然將房屋賣給第三人。對此，時代力量立委邱顯智12日上午舉行記者會表示，現行履約保證制度著眼「錢不會被捲款潛逃」，難防建商「一屋二賣」，應該透過訂定「預售屋預告登記」等制度，確保買賣資訊的早期揭露。

邱顯智今天上午舉行「系統性的預售屋亂象，需要制度性的解決」記者會。陳情人會中表示，自己只是一般的雙薪家庭，在新竹租房子、努力工作賺錢還要養小孩，省吃儉用多年，好不容易存了頭期款，3年前向竹北京茂建設買了一間預售屋。原本預計在去年4月就要交屋，沒想到京茂建設故意不交屋給消費者，就算投訴消保官，京茂建設也仍然拒絕履約，只能被迫提起訴訟。

陳情人進一步說明，在被迫提起訴訟的過程中，無論怎麼拜託，或者法官怎麼表示要和消費者協調，京茂建設就是不肯交屋。今年1月京茂建設敗訴，法院判決京茂建設要移轉房產後，京茂建設竟然無視法院判決，還在提起上訴後隨即一屋二賣。在難過與無助之餘，只能求助立法委員，並希望政府未來能重視預售屋的交易安全以及重罰黑心建商，希望不要再有消費者受害。

邱顯智說明，現行履約保證制度主要著眼在錢不會被捲款潛逃，難以防範建商發現賣便宜而想要把房子一屋二賣；而預售屋預告登記制度已經有足夠的現行制度可以參酌，因此非常具有可行性，唯一技術上的問題，也就是房子尚未蓋好的狀況下如何進行登記，也有民法第513條建築物承攬人「請求預為抵押權之登記」的制度：拿到建照之後，登記機關可以暫編建號，再進行登記，預售屋當然可以仿照類似的流程，只是登記到更細的區分所有權。

邱顯智直指，預售屋炒作涉及到交易資訊不透明和政府管控困難等的問題，如果有預售屋預告登記等相關制度，也就有機制可以促使買賣資訊的早期揭露。

時代力量新竹市議員林彥甫說，現行「同業連帶擔保」的預售屋履約保證機制明顯無法保障消費者，即使日前修法規定同等級的公司才能進行擔保，但現實上往往都是同個集團下的子公司在互相擔保，實質上沒有第三方履約保證的效力。

房市專家Sway直言，過去有建商給消費者兩個選擇。一個是總價多賠1%，將房子退回看買家要不要；第二個是走漫長的法律途徑。黑心建商為了多賺五百萬，寧可犧牲消費者的權益，這都是高房價造成的祭品，尤其是購買預售屋，交屋時間差如果有房價上漲，消費者通常是吃虧的。高房價的時代，政府再不多做一些事，這一類沒有保障的事情會越來越多。