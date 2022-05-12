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超渡病毒？確診女醫院病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

▲▼超渡病毒？確診女醫院病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊。（圖／黃先生授權提供）

▲黃先生因妻子確診而陪同住院，沒想到隔壁阿姨突然播放佛經。（圖／黃先生授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣疫情延燒，許多人因重症而住院。一名黃姓男網友表示，懷孕的妻子因確診而入住淡水馬偕，他則以家人的身分陪同。沒想到，同病房年約60歲的女子無預警開始播放佛經，經勸導後仍繼續播放，讓黃先生傻眼，改放電音音樂回擊。

黃先生在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，懷孕37周的妻子因確診而被送到淡水馬偕，院方也同意他被列為確診者並以家人身分陪同。豈料，本來病房只有他跟太太，但11日突然入住一名年約60歲的女子。

▲▼超渡病毒？確診女醫院病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊。（圖／黃先生授權提供）

▲黃先生直接用電音反擊。（圖／黃先生授權提供）

該名女子到了晚上8、9點時，突然開始播放佛經，黃先生則將影片畫面PO網分享，看到網友建議播放電音後，立刻放出電音音樂回擊。此時，女子也問「是不是（佛經）吵到你了？」並說再聽5分鐘就關掉，然而在關掉1小時後，又再於晚上11點播放佛經，直到黃先生跟女子說「早點睡」，女子才說好並關掉佛經。

網友看完紛紛留言，「我住院也最怕遇到這種」、「這真的有點傻眼欸…這不能投訴嗎？這樣怎麼睡」、「忍耐一下，老婆的健康才是王道」、「這個我不行...聽久了我會感覺輕飄飄」、「感覺都快去了」、「南無戰鬥陀螺」、「這可以跟醫院反應吧？畢竟醫院有義務維持病房的安寧」。

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