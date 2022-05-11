黃捷開箱「高雄防疫關懷包」滿滿餅乾跟泡麵！神秘黑條用途曝光

▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市鳳山區議員黃捷6日自爆快篩陽性、昨天PCR後陽性確診。她11日收到高雄的防疫關懷包，忍不住將內容物擺好拍照分享。其中，有一條黑色的長條泡棉，神秘的用途也跟著曝光。

黃捷11日晚間在臉書發文表示，她今天收到關懷包，覺得內容物非常「澎湃」。關懷包的內容物有3包燕麥片、葷食及素食泡麵各一大包、2種餅乾、快篩試劑、口罩及照護手冊等，讓不少網友非常羨慕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃捷開箱「高雄防疫關懷包」讓不少網友羨慕稱讚。（圖／翻攝高雄市議員黃捷臉書）



其中，最神秘的莫過於一條黑色的長條泡棉。黃捷也神祕地說，「猜猜最上面那條黑色的是什麼用途？我是看手冊才知道答案」，吸引不少網友留言「拿來打頭的啊...邊打還要邊喊：幹什麼東西」、「上面那條，讓我想到小時候慘痛的回憶...想到就會乖乖了」、「綁頭髮的」、「綜藝節目的打人棒」。

黃捷也馬上公布答案，「答案就是門縫密封條」，再次讓網友驚嘆，「居然是塞門縫的，好細心」、「連阻隔空氣對流的膠條都能想到，高雄市府團隊真的嚴謹地非常用心」、「黑色那條是塞門縫的！也未免太貼心」、「邁市長有說是擋門縫的」。

▲神秘黑條的作用在於阻隔空氣對流。（圖／翻攝高雄市議員黃捷臉書）



此外，也有網友表示，「我到現在還沒收到關懷包QQ」、「新北市只有一支快篩劑，誇張」、「高雄好豐富啊！台南的超可憐，唉」、「高雄市政府好貼心！台南市真的比不上欸」、「高雄人真幸褔內、我有親戚住在別的縣市就好像孤兒」、「根本領不到，昨天衛生所告知居家隔離同住家人都沒有快篩，只有確診者有5支，叫我們跟隔壁左右鄰居去買，或者用確診者的那5支，請問要怎麼叫？請問要怎麼用確診者的？我們用了他要怎麼用，我覺得沒有的東西就不要一直po了，根本沒有解決問題」，而黃捷也馬上留言「已私訊您！」幫民眾解決問題。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完