黃土水雕塑「甘露水」高雄展出！另一作品也將「回娘家」

▲黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉將於高雄市立美術館展出。（圖／高雄市立美術館）



記者林育綾／綜合報導

《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽從台北移師至高雄市立美術館，收錄超過20位台灣前輩藝術家作品，其中黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉也將開箱展出，5月21日～9月18日在南台灣正式亮相！高雄副市長也透露，目前也正積極爭取黃土水另一作品「回娘家」。

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▲黃土水〈甘露水〉作品今（11）日在高美館開箱定位，將於5月21日起正式對外亮相。（圖／高雄市立美術館）

史哲表示，台灣第一位雕塑家黃土水是台灣美術史上的傳奇人物，一生僅短短36年的他，所留下的許多作品卻為這片土地點亮了最燦爛的光。1921年10月，黃土水以〈甘露水〉入選日本帝國美術展覽會；而在那年代，他也為來自日本新潟縣佐渡市的山本悌二郎先生製作了胸像。

他提到，山本先生是1900-1920年代左右，擘劃台灣新式糖業的關鍵人士，當時選定高雄橋仔頭設置全臺第一座新式糖廠，後來也擔任臺灣製糖株式會社的社長，奠定臺灣製糖產業邁向近代化發展之路，對高雄城市發展亦貢獻良多。

而在山本悌二郎返日前，眾人因感念他而集資邀請黃土水為其製作胸像，該作延續黃土水溫潤細膩的風格，銅像原置於橋頭糖廠社宅事務所，後因戰後物換星移，現立於山本先生家鄉佐渡市的真野公園。

史哲說，如今高市府正在努力與佐渡市商洽，迎接此銅像回到高雄娘家，不僅彰顯台日友好情誼，呈現兩座城市百年羈絆，於台灣美術史上，亦將留下重要而珍貴的歷史紀錄。

▲黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉，少女面容堅毅、昂然向上，自展開的蚌殼中緩步而出，有如自無光之夜走入光芒之中。（圖／高雄市立美術館）

簡美玲副局長提及，〈甘露水〉是台灣第一座女性裸體雕刻之作，寄寓藝術家黃土水對台灣社會進步的期盼與信念，以大理石雕塑而成的少女面容堅毅、昂然向上，自展開的蚌殼中緩步而出，有如自無光之夜走入光芒之中。黃土水此作自創作、尋求、修復到展出，這跨越一世紀的藝術精神，以及台灣文協先賢懷抱熱愛台灣的心與信念，透過本次《光》展再現。

高美館館長李玉玲則表示，《光》展在厚實的研究基礎下，集結了文學、歷史、戲劇、美術以及攝影錄像，透過跨域的視點來探索文協時代的多元面向，此次能在高美館展覽《光》呈現〈甘露水〉與前輩藝術家們的不朽之作，更顯意義重大，因此也要特別向在地的贊助友人與企業致謝。

▲黃土水〈甘露水〉作品今（11）日於高美館開箱定位與作品檢視，將於5月21日起正式對外亮相。（圖／高雄市立美術館）

李玉玲進一步說明，4月下旬於北師美術館展閉後，即與林曼麗董事長、修復師森純一與展覽團隊等人為〈甘露水〉與其他展出作品進行檢視，妥善封箱後由移至高美館靜置十數日，靜待作品穩定後，方以最佳狀態於展覽空間中定位、呈現在大眾眼前。

她期盼，〈甘露水〉首次來到高雄之展出，能夠開啟新一波「南方文藝復興」的探尋，以「光」的進行式展開新世代、新視野以及新想像的可能性。

▲黃土水雕刻鉅作〈甘露水〉將於高雄市立美術館展出。右起為〈甘露水〉作品修復計畫主持人森純一、林曼麗董事長、高美館李玉玲館長。（圖／高雄市立美術館）

高美館《光》由文化部、高雄市政府、高雄市文化局指導，高美館偕北師美術館、財團法人福祿文化基金會主辦。展覽由林曼麗總策畫，與研究團隊周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元與吳俊瑩及北師美術館團隊共同構成，由歷史、文學、戲劇、美術的觀點切入，並於高雄展出中特別加入南方的全新視角，透過藝術作品與文獻共構相互補述，呈現1920-40年代臺灣文化協會及相關人物所處的社會，映射臺灣文協「文化向上」的行動與精神。

《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》

日期：5月21日～9月18日

地點：高雄市立美術館101-103展覽室