敢動我家小孩！火爆家長趁10歲童落單扯衣領　代價10萬元



▲台北一紀姓男子認為鄰居10歲男童欺負自家小孩，見男童獨自上學，上前拉扯男童胸口衣領，造成其前胸擦挫傷，要賠對方父母10萬元。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一紀姓男子認為鄰居10歲男童小明（化名）欺負自己的孩子，於前年3月間，恰好在樓梯間見小明獨自上學，上前抓住他胸口衣領前後拉扯，導致小明前胸擦挫傷。經小明父母提告，台北簡易庭判處紀男應賠償小明父母10萬元。

判決書指出，紀男認為鄰居男童小明在學校一直欺負他小孩，109年3月17日上午7時35分許，紀男恰巧在住處1樓樓梯間堵到身著學校運動服、正要獨自出門上學的小明，遂上前質問小明為何「動他的小孩」，並抓住其衣領前後拉扯晃動，小明受到驚嚇，連忙否認說沒有，紀男說「很好」，隨即用力拍拍小明的胸口，導致小明前胸擦挫傷。

小明媽媽在樓上聽到小明被紀男質問的聲響，跟到學校去詢問，看到小明頸部至前胸部位有抓痕，馬上向學校告假，帶他去醫院驗傷。小明媽媽認為，小明經此事後受到驚嚇，不敢獨自出門上學，晚上也不敢一個人睡、不敢關燈，為彌補小明精神損害，向紀男求償50萬元。

台北簡易庭據驗傷報告，認為紀男明知小明為未滿12歲之兒童，卻故意傷害並對其造成心理上之陰影，且犯後矢口否認，態度甚為惡劣，並無悔意，判處紀男應賠償小明父母10萬元。