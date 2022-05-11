估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因：4件事可避免

▲陳秀熙推測4/1～5/9有38人從輕症變成重症。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

國內確診數攀升，在醫療量能緊繃及領藥行政流暢度不足的影響下，恐使高危險族群錯過黃金救治期，使其從輕症直接轉為重症。公衛學者推估，自4月1日至5月9日就有38人因未適當分流，直接從輕症變重症，直言台灣目前最需改善的便是「如何調整醫療量能。」

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（11）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中表示，台灣最需改善的就是如何調整醫療量能，揪出高風險族群，更有效率、精準地評斷住院需求，才能避免患者從輕症跳過中症，直接轉往重症。

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陳秀熙提到，若想降低中重症及死亡率，則應實行4項精準防疫政策。首先是利用「精準快篩」找出高病毒量的隱性感染者，或有機會成為中重症的潛在者，再利用「精準RT PCR」找出確診者，並「有效率使用抗病毒藥物」，最後注意「疫苗追加劑施打」，預防重症及死亡發生。

陳秀熙建議，應依照疾病風險精準住院分流、利用居家監測及藥物，對醫療量能進行調整，可避免排擠真正需要醫療資源者。他直言，精準評估輕症中需住院的高風險族群、避免進展為中重症；使用藥物避免中症進展為重症，在阻止疾病進展中皆十分重要。

陳秀熙說明，若要預防Omicron重症並降低死亡率，關鍵就在於調整住院率，住院率越低，就會排擠應住院治療者。回顧丹麥、英國疫情史，這些國家便是因住院率太低，造成精準輕重症分流不準確，才使早期死亡率上升。

不過陳秀熙推估，台灣此波大流行可望在6月中旬結束，屆時疫情將達適應平衡，與全世界接軌成為地方性流感，但仍呼籲高風險族群盡速施打疫苗、決策者調整醫療量能，以避免中重症及死亡率增加。