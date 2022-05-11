　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因：4件事可避免

▲▼陳秀熙推測4/1～5/9有38人從輕症變成重症。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙推測4/1～5/9有38人從輕症變成重症。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

國內確診數攀升，在醫療量能緊繃及領藥行政流暢度不足的影響下，恐使高危險族群錯過黃金救治期，使其從輕症直接轉為重症。公衛學者推估，自4月1日至5月9日就有38人因未適當分流，直接從輕症變重症，直言台灣目前最需改善的便是「如何調整醫療量能。」

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（11）於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中表示，台灣最需改善的就是如何調整醫療量能，揪出高風險族群，更有效率、精準地評斷住院需求，才能避免患者從輕症跳過中症，直接轉往重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙提到，若想降低中重症及死亡率，則應實行4項精準防疫政策。首先是利用「精準快篩」找出高病毒量的隱性感染者，或有機會成為中重症的潛在者，再利用「精準RT PCR」找出確診者，並「有效率使用抗病毒藥物」，最後注意「疫苗追加劑施打」，預防重症及死亡發生。

陳秀熙建議，應依照疾病風險精準住院分流、利用居家監測及藥物，對醫療量能進行調整，可避免排擠真正需要醫療資源者。他直言，精準評估輕症中需住院的高風險族群、避免進展為中重症；使用藥物避免中症進展為重症，在阻止疾病進展中皆十分重要。

陳秀熙說明，若要預防Omicron重症並降低死亡率，關鍵就在於調整住院率，住院率越低，就會排擠應住院治療者。回顧丹麥、英國疫情史，這些國家便是因住院率太低，造成精準輕重症分流不準確，才使早期死亡率上升。

不過陳秀熙推估，台灣此波大流行可望在6月中旬結束，屆時疫情將達適應平衡，與全世界接軌成為地方性流感，但仍呼籲高風險族群盡速施打疫苗、決策者調整醫療量能，以避免中重症及死亡率增加。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
2正妹參觀金字塔　遭13青少年「包圍性騷」！癡漢片曝光
F級貴婦網紅婚變自認被淨身出戶　公公提告討豪宅！判決出爐
被陳其邁收服！他開藍議員第一槍　跳船支持連任
趕快下載！　LINE「7組隱藏版貼圖」來了
老司機「那邊流膿」染性病：我有防疫險！　求醫開5份診斷書
重症爸想回家！兒問「能看最後一面嗎」　醫嘆：我很殘忍
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／疫情再飆高！明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因：4件事可避免

中正大學行政主管+女隊員20人確診　遭爆KTV慶功釀禍...校方澄清

高雄2157戶大停電事故原因找到了　這次是「雷神狂轟」釀禍

主管拿面試者履歷「二次利用」　勸告也沒用！網全搖頭：侵犯個資

急診現況曝光「確診住院人數＞專責病房床位數」！醫師揭最壞狀況

新北國中生發燒吃藥後墜10樓亡　醫曝照護時特別注意「2狀況」

愛將被說「到北農監督總經理」　陳吉仲笑到脫口罩：第一次聽到

「清冠一號」不只有確診者需要！中醫師揭「這6類人」更應該服用

從白天到晚上！汐止國泰「長輩們PCR等13小時」　他做1事被狂讚

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

北海道柯基出門散步　突後悔...挪起短腿倒車

LIVE／疫情再飆高！明起3類人快篩陽=確診　陳時中最新說明

估38人錯過黃金期「輕症轉重症」！公衛專家曝原因：4件事可避免

中正大學行政主管+女隊員20人確診　遭爆KTV慶功釀禍...校方澄清

高雄2157戶大停電事故原因找到了　這次是「雷神狂轟」釀禍

主管拿面試者履歷「二次利用」　勸告也沒用！網全搖頭：侵犯個資

急診現況曝光「確診住院人數＞專責病房床位數」！醫師揭最壞狀況

新北國中生發燒吃藥後墜10樓亡　醫曝照護時特別注意「2狀況」

愛將被說「到北農監督總經理」　陳吉仲笑到脫口罩：第一次聽到

「清冠一號」不只有確診者需要！中醫師揭「這6類人」更應該服用

從白天到晚上！汐止國泰「長輩們PCR等13小時」　他做1事被狂讚

柯文哲「九命怪貓」？連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

台股跌55點收在16006！守住萬六大關　台積電上漲3元

布袋好美里賞夕陽...夫妻倒車落海！海巡漁民聯手救人

台北少觀所濫用「緩懲罰」措施　監院糾正要求司法院改善

鄭宗哲、李灝宇連2戰敲安　宋文華救援失敗

邱淑媞稱與Omicron共存是社會屠殺　他提8點反駁：3+4很快將不勝負荷

從非法移民到冠軍3兄弟　Disney+將推出字母哥原創電影

高雄鼓山2157戶停電！　台電：落雷導致避雷器故障

爽吃免費漂浮早餐！花蓮高CP值包棟民宿　烤肉K歌嗨整晚超過癮

港媒爆王子交往鄧麗欣「劈腿郭雪芙」　烏龍緋聞傳超多次…反應曝光

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

快訊／高雄一級淹水警戒　時雨量飆72毫米

3歲兒快篩陽性　他對媽1句安慰逼哭2萬人

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

清冠一號缺貨　黑市價喊到5千

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

快訊／南高屏大雷雨　專家：今僅前菜！主菜後天到

更多熱門

相關新聞

北市249萬人同時快篩？柯拒絕

北市249萬人同時快篩？柯拒絕

全台新冠肺炎疫情嚴峻，本土疫情屢創新高，衛福部預估5月中下旬將達到疫情高峰。國民黨台北市議員應曉薇11日提出，一次讓台北市249萬名市民同步快篩，「（中央）政府無能，市民自己救自己。」不過台北市長柯文哲認為，瞬間快篩沒有用，只要邊境開放，就難以清零。

被隔離狗想出門尿尿！1招神解決

被隔離狗想出門尿尿！1招神解決

研究：中國若放棄清零　將有160萬人死亡

研究：中國若放棄清零　將有160萬人死亡

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

公衛學者估大流行「6月結束」　4件事降死亡率

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫

梁文傑確診！北市議會累積12人、1／5議員染疫

關鍵字：

陳秀熙本土疫情重症死亡率新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝　傳侵佔國安密帳通緝犯也在這

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

男星認是更生人「還在假釋期」

東吳5人幫吸金7.4億　主嫌遺書：對不起大家

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面