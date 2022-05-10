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女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

▲▼市場萬元竊案破案，女嫌卻驚吐「正在居格中」嚇壞警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲楊姓婦人在市場偷走裝有貴重飾品跟貸款的包包，警循線破案卻驚知「她正在居隔中」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓右昌德民市場上月底發生一起竊案，女攤商發現自己裝有貴重飾品及貨款的提包不翼而飛，損失約新台幣12000元。警方受理後透過監視器鎖定抽絲剝繭鎖定一名楊姓女嫌，但通知她到案說明時，她卻驚吐自己正在居家隔離中，讓警方嚇了一跳，後續要求她待隔離期滿，快篩陰性確定後再來做筆錄。

楠梓分局右昌派出所4月29日下午4點多接獲一名劉姓女子報案，指稱她在右昌的德民市場擺攤，販售銀飾為業，她忙著擺攤、陳列商品準備營業時，一回頭竟發現自己裝有貴重飾品及貨款的提包不翼而飛，損失約新台幣12000元。

員警受理後，即至發生現場展開調查，並過濾案發現場及各入口處調閱監視器影像，可是市場人來人往，且受限於監視器角度要過濾竊嫌身分的確困難。

▲▼市場萬元竊案破案，女嫌卻驚吐「正在居格中」嚇壞警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女嫌早有預謀，到市場內遊蕩找尋對象，趁被害人忙碌時下手行竊得逞後逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼市場萬元竊案破案，女嫌卻驚吐「正在居格中」嚇壞警。（圖／記者賴文萱翻攝）

經員警抽絲剝繭發現，一名女性在市場外圍停好機車後，明明身穿外套，但手上卻又披掛一件白色外套，在案發地附近閒晃，令偵辦的員警感到可疑；鎖定行徑方向後，果然發現女嫌早有預謀，到市場內遊蕩找尋對象，趁被害人忙碌時下手行竊得逞後逃逸。

員警事後通知這名37歲的楊姓女嫌到案說明，不過她卻向員警表示，因就讀國中的兒子班上有同學確診，所以隔離中。員警嚇了一跳，同時也不敢大意，告知該婦人要做好防疫措施，隔離期滿，快篩陰性確定後，才來完成相關筆錄製作。

楊婦後續果真於隔離期滿後於5月9日準時接受員警訊問，結束後以竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。警方也呼籲民眾，對於自身財物務必多加留意，以免宵小有可趁之機。

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