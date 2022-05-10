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愛台牙醫被爆「開團賣中國貨」　史書華舉1差別嗆：當然賣爆

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者鄒鎮宇／綜合報導

政治立場鮮明的愛台網紅、牙醫師史書華，被網友發現他開團代購的消毒噴霧槍產地標註中國，立刻被諷刺不是史書華，而是「中國華」。對此，盾牌牙醫史書華也發文回擊，強調他賣的是中國製產品，而非中國品牌，「真的賺錢的是德國廠商，中國賺到的是廉價人力支出。這種中國貨，我當然賣爆。」

史書華在粉專發文表示，他團購首選台灣、日本、歐美品牌，若是在當地製造更好，但唯獨不賣中國品牌的商品，「如果是中國品牌，那表示大部分利潤是品牌商拿走；如果是中國製造、台灣廠商，那表示是台灣用中國相較低廉的生產力製造，賺錢的還是台灣廠商」。

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史書華舉例，蘋果公司（Apple）就是美國廠商，但鏡頭跟晶片都是台灣企業代工，這些都在加州設計，但在中國組裝，就屬於「中國製造」，「賺大錢的是蘋果，其他都是蠅頭小利」。

▲▼愛台牙醫被爆「開團賣中國貨」　史書華舉1差別嗆：當然賣爆。（圖／翻攝miworks）

▲史書華開團消毒噴霧槍，每隻售價2390元新台幣，特價1500元新台幣。（圖／翻攝史書華團購網站

針對團購部分，史書華表示，團購的中國貨有很多，但都不是中國品牌的商品，「意義上完全不同那我就絕對不會賣也不會背書」，他賣的是德國品牌，「真的賺錢的是德國廠商，中國賺到的是廉價人力支出。這種中國貨，我當然賣爆」。

但有PTT網友透過Google的圖搜圖功能，在中國的商務網站Alibaba找到極為相似的「消毒噴霧槍」；該網站顯示訂購單件為35美金（約1043元新台幣），一次買10件起跳為每件12.5美金（約372元新台幣），隨著團購數量增加而降低售價，最低可到每件9美元（約268元新台幣）。據了解，史書華在網站上開團，售價為新台幣1500元。

▼網友發現該消毒噴霧槍最高售價為1043元新台幣，團購後最低可到268元新台幣。（圖／翻攝Alibaba）

▲▼愛台牙醫被爆「開團賣中國貨」　史書華舉1差別嗆：當然賣爆。（圖／翻攝alibaba）

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