台灣地震「廈門、福州同步狂搖」…陸網友嚇尿：到處都在晃！

▲地震福建有感。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣東部海域附近於9日下午2時23分左右發生有感地震，芮氏規模6.1，台北市初步報告3級。大陸福建廈門、福州、浙江寧波、上海等地也有感。有網友嚇歪稱，「我以為我看電腦看久了頭暈，到處都在晃」、「以為敲代碼要猝死了」。

今（9）日下午2點23分台灣東部海域附近發生有感地震。幾乎同一時間，福建省廈門、福州、浙江省寧波、上海等地也有感。網友在微博上指出，「座標福州，真的晃了好久」、「廈門湖里震感明顯」、「座標莆田，今天腰疼是因為這個嗎」、「寧波都有被晃到，每次房子一晃不是台灣就是台灣海峽地震了」、「剛上海有人說感覺到了」、「在南京，居然也有感受到輕微搖晃」。

還有大陸網友表示，「上網課到一半突然開始震」、「上課時發現樓在搖晃，然後周圍同學都很淡定」、「希望平安」、「搖好久啊！在16樓還是有點太恐怖了」。

氣象局地震報告指出，今（9）日14:23台灣東部海域發生規模6.1地震，深度27公里，各地震度如下，宜蘭3級、花蓮3級、台北3級、台東3級、南投2級、台中2級、桃園2級、新竹2級、苗栗2級、雲林2級、彰化2級、嘉義2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、澎湖1級、馬祖1級、金門1級。