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估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

▲▼衛福部次長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者嚴云岑攝）

記者蔡玟君／台北報導

衛福部公告要求北北基桃急性一般病床500床以上醫院必須開立3成專責病房，新竹、苗栗和台中要2成，其他縣市則以核定專責病房方式，需三天內完成，掀起醫院反彈。衛福部次長石崇良今（9日）在立法院社福及衛環委員會接受質詢時解釋原因，更表示未來目標是各級醫院都要設專責病房。

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▲衛福部未來目標是各級醫院都設有專責病房。（圖／記者李毓康攝）

對於衛福部要求專責病房需提升至3成，林口長庚醫院就表示專責病房目前還沒滿床，突然要求增至三成讓人措手不及。石崇良接受質詢時表示，衛福部有做模擬推估，若每天5萬人確診、依照現行會有3％需住院，並以平均住院5天來看，每天5萬人確診會需要7500床，若到10萬人確診就需要1萬5000床，以目前專責病床有近一萬床來看還能支撐，但越往高的指數型成長時確實需要超前部署。

石崇良表示，現在是否只限於500床以上醫院都要開設專責病房仍有待商榷，因為現在和過去不同，Omicron大多是輕症，但很多重症病人是「Omicron輕症本身疾病是重的」，所以他可能分佈到各個醫院，石崇良說，預計明天上午會邀集各級醫院協會討論，目標是所有醫院都備有專責病房。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲石崇良表示希望未來各級醫院都有能力處理確診患者。（圖／記者湯興漢攝）

石崇良舉例，近日有醫院收到車禍病患結果驗出確診，因此現在重點已不在處理Omicron，而是處理它本身疾病問題，各醫院可能都需要有能力處理，不再是集中式處理，希望各級醫院都開設專責病房也是希望各醫院都能建立處理相關情況的SOP。

石崇良也表示，未來各級醫院醫學中心、地區醫院會重新調整比例和相關人力配置，所謂SOP轉院過程和過去概念一樣，重症才轉到醫學中心，一般疾病、輕症部分也應該在地區或區域醫院一起來照顧，未來會以疾病嚴重度來看，而不是以確診來看，避免排擠到原本重症病人。

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