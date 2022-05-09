指揮中心「公布太多名詞」霧颯颯　一張圖秒懂7大防疫用語

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／美聯社）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，為緩解緊繃的醫療量能，政府滾動式調整各項防疫政策，然而不停更動的多項政策與名詞也令民眾混淆不清、相當困擾，《ETtoday新聞雲》就整理出最新的「防疫名詞」，讓民眾能迅速了解其中差異、清楚應對。

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▲7大防疫用語。（圖／記者黃品臻製圖，點圖可放大）

我是輕症或無症狀確診者→7+7天

►未滿69歲、非65～69歲獨居者，無血液透析、懷孕、洗腎等情況

►居住環境可滿足確診者1室、同戶未確診者<4人

►採居家照護7天，期滿後繼續進行自主健康管理7天

►解隔條件：符合「無症狀或症狀緩解」且「距發病日或採檢日滿7天」，不需快篩即可外出

►篩檢次數：1次，僅PCR檢測確診時（第0天）

我是從國外入境台灣→7+7天

►從入境隔日起算（入境日為第0天），需居家檢疫7天，期滿後繼續進行自主健康管理7天

►以1人1戶為原則，若環境無法配合條件者，須入住防疫旅館

►解隔條件：居家檢疫期滿（第7天）快篩陰性

►篩檢次數：2次，入境時PCR檢測、居家檢疫期滿進行快篩

我是密切接觸者→3+4天

►同住親友、住宿同寢室友，需居家隔離3天，被匡列時進行快篩，期滿後繼續進行自主防疫4天

►採1人1室，不得外出

►解隔條件：期滿即解隔

►篩檢次數：最多1+4次，被匡列時快篩，自主防疫期間如要外出，當天需快篩陰性

我是確診者同事

3原則評估：

1.是否在無適當防護下，曾與確診者在24小時內、面對面接觸超過15分鐘？

2.是否有症狀？

3.是否已接種第3劑疫苗達14天（含）以上？

高風險

►有症狀者快篩

►無症狀已接種3劑滿14天者，持續工作、從接觸日起（第0天）自我健康監測7天

►無症狀未完整接種者，自我隔離／居家辦公3天，若持續工作，上班前每1至2天執行快篩至最後接觸滿7日、同樣有症狀再快篩即可

低風險

►有症狀者快篩

►無症狀者持續工作