白爛貓作者「打滿3劑」確診！燒到39度出現5症狀崩潰：太難受了

▲白爛貓的作者確診。（圖／翻攝mochi_dad）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國內本土疫情嚴重，8日新增4萬4294病例。」LINE原創貼圖霸主「白爛貓」的作者也發文表示，他本以為打了3劑疫苗應該還好，沒想到立刻出現發高燒、心跳加快等5種症狀，讓他直呼「我！錯！了！！！ 大！錯！特錯！！！」並緊急就醫治療。

「從沒想過這件事這麼快就輪到我」，白爛貓作者8日晚間在IG發文表示，他上周跟家人吃飯，隔天收到家人的確診通知，本以為自己是不出門的宅男，也有打滿3劑疫苗，當下身體也沒有不舒服的症狀，快篩也是陰性，應該是健康沒事的情況。

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沒想到，他自主管理一天後喉嚨開始發癢，再次快篩後為陽性，睡覺休息後發現體力明顯衰退，身體出現高燒到39度、心跳140-160、全身痠痛、喉嚨劇痛、咳嗽等5種症狀，因為實在「太難受」而到醫院掛急診，「檢查過程中醫師和護理人員都非常的有耐心，幫我做了很多詳盡的檢查。他們並沒有因為現場滿滿的患者而怠惰自己專業的精神，非常感謝也非常尊敬所有偉大的醫師和護理人員們！」

▲本土疫情嚴重，中醫「清冠一號」提供公費使用。（圖／記者趙于婷攝）

白爛貓作者表示，他做完PCR採檢、領藥後就回家休息，過去幾天身體整日都不斷重複著發燒、咳嗽、心跳快、痠痛、喉嚨痛、畏寒等症狀，所幸有因醫院開的藥、清冠一號而逐漸趨緩，今天才在健保快易通上看到「確診」通知，並將自己的足跡上傳回報，並盡可能通知有接觸到的親友。

白爛貓作者呼籲，萬一真的不小心確診了也不要恐慌，症狀頂多比感冒在嚴重一點點而已，且吃藥是可以有效舒緩的，生活上該做的防疫措施還是要做好，尤其是口罩務必務必一定要戴好，「不然你永遠都不知道你會在何時何日何地莫名其妙的中獎喔（中彩劵都沒這麼容易）」。

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