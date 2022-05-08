快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44,294例本土個案，另增12人死亡。個案數最多仍以新北市17,948例最多，其次為台北市8213例、桃園市5494例、台中市2,358和高雄市2,010例。而今日也是居家照護7+7和居家隔離者電子圍籬取消上路第一天。

今日新增44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)。

▲指揮中心公布5/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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為紓緩醫療量能，指揮中心日前也公布居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，只要經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案。

另外，日前指揮中心也同步調整確診者分流收治原則，無症狀輕症從原本75歲以上收治醫院，改為「80歲以上」才收治，而原本70-74歲且生活可自理或有陪同照顧者安排入住加強版集檢索/防疫旅館年齡則改為70~79歲。

而在採檢方面，指揮中心也徵召基層診所也加入採檢行列，初步媒合190家參與。指揮官陳時中表示，放寬輕症解隔條件是讓輕症解隔分流更快，減少醫療量能耗損，讓醫護能夠集中心力處理中重症病人，另呼籲地方政府廣設採檢站，下週起也有190社區診所參與PCR採檢，請民眾多加利用，不要再擠急診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）