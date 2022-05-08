20歲女確診「台南街頭流浪」　黃偉哲要追查：有點問題

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名20歲少女5日確診，因台南市安南區同住友人新冠肺炎被確診居隔而無家可歸，想入住旅館又因是確診者而被趕出，最後在街頭流浪時向警方求助才到高雄檢疫所隔離。對此，台南市長黃偉哲表示，將釐清到底是資訊有誤，或是第一線醫療機關、確診者有問題。

該名戶籍在高雄的少女3日到台南市安南區的朋友家居住，打算尋找下一份工作。沒想到，朋友5日確診需要獨自居家照護，因此她不能繼續住在朋友家中。事後，她立刻去醫院進行PCR，檢驗結果為陽性確診，5日晚間隨意找一間旅館入住，卻因被發現是確診者而趕出。

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▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）



事後，女子在街頭流浪，看到員警的巡邏車經過時馬上攔車求助，最終經過台南市衛生局防疫人員協助，搭乘防疫計程車回到高雄檢疫所進行隔離。警方表示，與女子接觸的兩名員警有戴口罩並保持安全距離，目前健康狀況良好，自主健康監測中。

對此，台南市長黃偉哲表示，若該名女子真的確診，第一線的醫療機關讓女子到處跑，甚至去入住一般旅館，都讓人覺得是非常危險的事，目前將釐清是「資訊錯誤」，「還是醫療人員的心態，或者是當是確診者的心態有點問題，到底是怎樣，我們會把詳細情況了解清楚。」

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