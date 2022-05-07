奇葩燙髮！一顆頭分12區域　男子結帳天價超傻眼

▲大陸劉姓男子燙髮分十二區塊，店家收費要兩萬台幣 。（圖／翻攝 《1818黄金眼》）

記者任以芳／綜合報導

剪頭幾乎都是人頭計算，大陸出現十分奇葩理髮店，把客人一顆頭分成12個區域收費，來自哈爾濱劉先生結帳後嚇一跳，店家說好的398元竟然是單一區域，12個算下來必須付4776元人民幣，男子等於剪燙髮，換算要花2萬台幣，十分離譜。

據陸媒《1818黃金》引述哈爾濱日報消息，劉先生是某間理髮店會員，本來想做簡單洗吹剪，店員推銷燙髮的項目。非會員是698元，會員是398元。（單位：人民幣，同下），身為會員的劉先生覺得合理，於是就選擇燙髮。

沒想到結帳後，他驚呆了！店家當初告知會員收費是398元，竟然是頭髮一個區域價格，劉先生的頭被分了12個區域，加總是4776元。

「完全沒有跟我講，最開始說是398，我才做的」。劉先生氣憤的表示。

他氣憤指出，「我左右兩邊的頭髮被剃掉了，不知道12個區域是怎麽來的，只有中間的頭髮還在，就算分區，也頂多6個區」。

▲業者疑似亂報價，坑殺消費者 。（圖／翻攝 《1818黄金眼》）

報導稱，事後店家張姓總監拿出價格單，又說劉先生做的是水光針項目，會員是218元一支，非會員是398元，消費前有說清楚。

劉先生更加疑惑，「我不是只做洗燙髮，哪來水光針。」最後，雙方僵持不下，先前劉先生充值的3千元，店家只願意退還1200元。

超離譜的「分區域理髮」事件，凸顯大陸理髮業亂象，經常發生用各種招數欺騙消費者高價充值，或是濫用各類名目抬高理髮價格。

不少網友批評，「理髮還分區真的是天下奇聞」、「店家超黑新坑錢不眨眼」；也有網友指出，「當事人消費時應該再三確認，留下照片等證據」、「就想簡單理髮還得防小人真的是太累了。」

▼ 燙髮分十二區塊的店家。（圖／翻攝 《1818黄金眼》）