快訊／屏東東港分局偵查隊副隊長輕生！　陳屍分局1樓寢室內

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣東港分局昨(6日)深夜10時50分許傳出員警燒炭輕生案，經查，死者為偵查隊郭姓副隊長，郭員於分局1樓寢室內燒炭輕生，經同仁發現後通報119前來救護，救護員到場時，郭員已經明顯死亡。後續全案將深入調查，釐清輕生原因。

▲屏東東港分局偵查隊副隊長於寢室內燒炭輕生。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港分局表示，6日深夜10時許，偵查隊石姓隊長行經副隊長寢室時，發現泠氣運轉窗戶反潮，認副隊長可能已回到寢室內休息，便敲門呼喊副隊長名字未有回應，經試轉開門但門反鎖，便用手推門一小縫，發現裡面有濃厚燒木炭味，感覺不太對勁用腳踹開門進入房內，發現副隊長於寢室房間內燒炭輕生。

當下石姓隊長試圖急救，並通報119前來救護，惟救護人員到場時，郭員已經明顯死亡，後續未送往醫院急救。

鑑識小組進入房內初步勘查，並未發現遺書，事後聯繫副隊長家屬至分局處理後續事宜，並報請屏東地檢署刑事相驗，郭員（男、70年次、警大74期畢業、已婚育有1女8歲）於110年8月份調至東港分局偵查隊擔任副隊長，本身並無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場亦無異狀。

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