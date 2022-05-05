屏東+460！64校158停課　559名6-11歲學童學生接種施打率34%

▲里港市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(5)日新增460例本土確診個案，6-11歲學童校園疫苗累計施打共11校，有559名學生接種，施打率34%，目前狀況均良好，沒有異常。

縣府統計截至今日，縣內居家隔離現管人數1072人，今日解隔209人。5歲以下確診累計148例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計1107人。

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縣長潘孟安表示，現在疫情仍屬嚴峻時期，除了戴口罩、打疫苗外，也別忘了勤洗手，今天也是世界手部衛生日，除了正確洗手五步驟及七字訣外，還有五時機，包括用餐前、擤鼻涕後、如廁前後、看病前後、接觸小孩前，維持衛生防疫好習慣，才能避免病毒侵擾，保護自己也保護他人。

確診個案分布區域：屏東市158案，內埔鄉31案，萬丹鄉31案，東港鎮30案，新園鄉24案，潮州鎮21案，恆春鎮19案，獅子鄉16案，九如鄉14案，里港鄉12案，萬巒鄉12案，枋寮鄉10案，來義鄉10案，瑪家鄉8案，琉球鄉7案，春日鄉7案，高樹鄉5案，泰武鄉5案，長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、佳冬鄉、滿洲鄉各4案，竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、林邊鄉、牡丹鄉各3案，南州鄉、車城鄉各2案，三地門鄉1案。

全校班級暫停實體課程校數5校33班：烏龍國小、墾丁國小、廣安國小、後庄國小、獅子國小。部分班級暫停實體課程校數59校125班：屏東女中、大同高中、美和高中、陸興高中、東新國中、新園國中、滿州國中、長治國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、中正國中、公正國中、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、忠孝國小、內獅國小、仁愛國小、新庄國小、新興國小、九如國小、佳佐國小、仙吉國小、石門國小、東港海事、恆春工商、潮州高中、鶴聲國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、鹽州國小、大同國小、古華國小、潮昇國小、民生國小、恆春國中、東寧國小、信義國小、復興國小、東港國小、勝利國小、和平國小、潮州國小、新園國小、東光國小、屏東高中、明正國中、民生家商、屏榮高中、東隆國小、鶴聲國小、鹽埔國小、東港高中、崇蘭國小。

確診者相關足跡包括：里港菜市場旁路邊(擺攤)、里港靈糧堂，縣府已全面進行清消作業。