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美國務院：北韓恐於月底完成第7次核試準備

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來從各種衛星影像分析，北韓（朝鮮）正在豐溪里核試驗場修復被炸毀的第3號坑道，專家研判平壤當局可能計畫進行至少2次以上的核試驗。如今南韓總統當選人尹錫悅將於10日正式就任，並於21日會晤美國總統拜登，對此美國國務院證實，北韓恐怕將在月底前完成第7次核試的準備工作。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）於當地時間6日召開記者會，針對北韓準備核試進度的相關提問，她坦承美國已認知到平壤當局正試圖修復豐溪里核試驗場，評估最快將於本月底前完成第7次核試驗的準備工作。

波特表示，從近來軍事專家與各界對於北韓準備進行核試爆的評估，其實正與近來平壤當局所發表的聲明內容相符合。

▲▼金正恩在演說中多次提及發展核武，表示不排除擴大核武使用方向。（圖／路透社）

▲金正恩在演說中多次提及發展核武，表示不排除擴大核武使用方向。（圖／路透社）

據悉，北韓最高領導人金正恩於4月25日建軍節閱兵儀式上的演說表示，若發現敵對勢力發起侵害國家利益的行動，將不排除以核武「先發制人」，打破過去以核武作為威懾武器的目的，從被動防禦轉為主動攻擊。外界認為，平壤當局恐怕想對外暗示已經投入第7次核試的準備工作。

波特也在記者會上提到拜登將於本月20日啟程造訪南韓、日本，強調將會持續與盟友分享相關軍事情報、展開緊密合作，此次出訪不僅能強化美韓、美日關係，更展現安全防禦條約就如同磐石般堅固。

北韓曾於2017年9月進行第6次核試驗，當時北韓與南韓、美國關係緊張，2018年北韓派出金正恩胞妹金與正前往南韓出席平昌冬奧，並與美國展開談判，該年5月更在外媒記者見證下炸毀豐溪里核試驗場，同時宣布不會試射洲際彈道飛彈、進行核試。

▲▼ 被炸毀的豐溪里核試場3號坑道。（圖／路透社）

▲被炸毀的豐溪里核試場3號坑道。（圖／路透社）

然而直到最近，北韓撕毀先前承諾，不僅於今年3月試射洲際彈道飛彈，更在封溪里核實驗場3號坑道旁挖掘隧道，疑似欲重啟核試驗。美媒《CNN》引用華府智庫「北緯38度」對於衛星影像的分析，表示豐溪里核實驗場指揮所總部前停靠一輛貨車。

不過，國際原子能機構（IAEA）前任副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）卻提出不一樣的看法，「挖掘工程所產生的殘骸並不多，這可能代表挖掘工程進度緩慢，或是坑道內的損害並不嚴重，因此目前正在內部進行設置核試所需裝備。北韓近日雖欲透過核試釋放政治訊息，不過從各種情報分析，可能難以再拜登訪韓前完成。」

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