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拜登宣佈新一波1.5億軍援　再給烏克蘭2.5萬枚155毫米榴彈炮

▲▼立陶宛曾運送軍事援助物資，包含刺針飛彈。（圖／路透）

▲烏俄戰爭爆發後多國對烏克蘭提供軍援。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登6日宣布將向烏克蘭提供新一波價值1.5億美元（約台幣45億元）的軍事援助。白宮官員透露，軍援內容包含2.5萬枚155毫米榴彈炮、反火炮雷達與野戰設備等。

根據《路透社》報導，拜登（Joe Biden）在聲明中表示，美國將繼續堅定地支持烏克蘭人民捍衛自己的國家，反對俄羅斯持續入侵。白宮官員透露，最新一波1.5億美元軍援的內容包含2.5萬枚155毫米榴彈炮、反火炮雷達、電子干擾設備、野戰設備和後勤補給等。

據了解，這次軍援的來自「總統撥款權」（presidential drawdown authority），從美國儲備中向烏克蘭提供緊急援助，無須經國會批准，但這次軍援也意味著，總統撥款權剩餘的2.5億美元（約台幣75億元）即將用罄。

事實上，自俄軍2月24日進攻烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供價值34億美元（約台幣1018億元）的武器，包含榴彈炮、刺針（Stinger）防空飛彈系統、肩射式標槍（Javelin）反坦克飛彈，還有最新曝光的「鳳凰幽靈」戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems）。

拜登上星期才向國會提出為期五個月，對烏克蘭330億美元的援助計畫，其中包含200多億美元的軍事援助。參眾議院的領導人皆表示，會盡快採取行動，但目前投票時間尚未確定。

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