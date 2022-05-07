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古巴首都5星飯店大爆炸！至少22死64傷　現場影片曝光

記者葉國吏／綜合報導　

古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店薩拉托加今天發生大爆炸，目前已知至少22人死亡、64人受傷，死傷人數預計持續增加。

▲▼古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸。（圖／路透）

▲古巴首都哈瓦那（Havana）中心1家高級飯店今天發生大爆炸。（圖／路透）

當地時間今天上午11時過後不久，5層樓高的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）據報因瓦斯外洩導致爆炸，飯店正面部分建築和窗戶被炸毀，灰塵濃煙沖天。

古巴總統府指出，初步發現這次爆炸肇因於瓦斯外洩，排除炸彈的可能性。官方表示，爆炸發生時沒有旅客在內，但有工作人員在內。根據CNN報導，搜救行動仍在進行中，目前已知至少22死、64傷。

薩拉托加五星飯店是蘇聯解體後由一家英國公司改建，多年來在當地是許多政府官員和名人的入住首選，知名歌手瑪丹娜和碧昂絲都曾住過。

出版：09：00

更新：09：11

 

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