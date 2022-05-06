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高登董座現身說明！幕後推手喊「該感謝國民黨」：創造小吃店話題

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

指揮中心日前向22家廠商採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫公司」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店。而與高登公司合作參與快篩試劑緊急採購案的昶虹國際於今（6）日發重訊指出，公司尚未與高登生醫、韓商CELLTRION簽約，且採購案皆是以匯款方式支付價款，公司也未替高登提供任何財務擔保。對此，昶虹董座林俊輝今協調高登董座劉緯澤出面說明，而他也接受媒體訪問。

▲▼ 昶虹董事長林俊輝接受媒體訪問 。（圖／記者邱中岳攝）

▲昶虹董事長林俊輝接受媒體訪問 。（圖／記者邱中岳攝）

高登環球生醫有限公司因被國民黨質疑是資本額200萬元的小吃店轉型，憤而發表聲明宣布棄標快篩標案。但隨著事件關注擴大，很快就有人挖出高登公司實際登記的住址是「萬澤‧鷹視力」，而且現場空無一人，連前店家的招牌都沒有換。

▲▼高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

▲高登因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，董事長劉緯澤下午親自出面說明。（圖／記者李毓康攝）

對此，高登發出聲明表示，公司資本有限，想為台灣爭取1700萬劑快篩試劑專案進口，粗估大約需要14億元的成本費用，還要加上政府需要提供0.5％損耗率備品，另外還有運輸費、包裝費、人力等費用，以及5％營業稅，獲利空間其實有限，幸好徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意，大家一起攜手合作守護全台人民的健康，希望能用最快的速度取得有效的快篩試劑進口，消除民眾的恐慌現象，這是少數政客沒有想到的地方。

眼看事件越演越烈，昶虹董事長林俊輝今協調高登董座劉緯澤出面召開記者會，而他也另外接受媒體訪問表示，高登的公司地址確實登記在三重，而目前會空無一物是因為公司想要擴大營業規模，高登目前正在尋找好的設計師來裝潢，才會如大家所見。

另外，針對國民黨指控的部分，林俊輝則表示，他認為高登應該感謝國民黨，因國民黨幫高登創造了「創造一個小吃店變生技業的話題」。不過，他也強調，國民黨用暴利的角度來說明快篩試劑的金額部分「是錯的」，因目前的價格，有許多快篩試劑的廠商都是賠錢的，他認為國民黨應該去看看現有的廠商到底是獲利還是虧損，「有些廠商是為了要進入國家隊才硬撐下來的」。

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