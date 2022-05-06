陸小學生「煮飯」成必修！5、6年級要會做「番茄炒蛋」

▲大陸小學生學煮飯。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸教育部近日正式印發《義務教育課程方案》，將「勞動」從原來的綜合實踐活動課程中完全獨立出來，內容包含烹飪、清潔、整理等，要求學生5、6年級要會做2至3道家常菜，例如番茄炒蛋、煎蛋、燉骨頭湯等。

勞動課程內容共設置10個任務群，每個任務群由若干項目組成，其中，「日常生活勞動」包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護四個任務群。

▼大陸新增勞動課程。（圖／翻攝中新網）



而在這之中，最受關注的又屬「烹飪與營養」，方案中規定：

第一學段（1至2年級），要參與簡單的家庭烹飪勞動，如擇菜、洗菜等；

第二學段（3至4年級），學會做涼拌菜、拼盤，學會蒸、煮的方法，如加熱饅頭、包子，煮雞蛋、水餃等；

第三學段（5至6年級），做2、3道家常菜，如西紅柿炒雞蛋（番茄炒蛋）、煎雞蛋、燉骨頭湯等，還要會設計一頓營養食譜；

第四學段（7至9年級），能設計一日三餐的食譜，獨立製作午餐或晚餐中的3、4道菜等。

方案發表之後引起許多討論，但不少網友都不太看好，「現在升學壓力那麼大，誰有空理你。」「這種東西還要學校教？在家都沒做家事嗎？」「我覺得很不錯，封城之後才發現自己很多生活技能都不會，想炒個菜給自己吃都有困難。」