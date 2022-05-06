囂張黑幫！小開拒入弘仁會　竟綁他老父關「觀音山狗籠」

▲因為與弘仁會幫眾走的太近，A男想切割卻遭黑道追緝，不僅被砸店2次連父親都被綁走，被對方要求800萬「和解費」。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

疫情期間，警政署視掃蕩黑幫為首要任務，尤其針對近年「超兇悍」的竹聯幫仁堂弘仁會以及明仁會，一位C先生沉痛敘述好友的兒子A男（化名）年少氣盛，和一票弘仁會幫眾走得近，但拒絕入會後卻遭暴力恐嚇，不但投資的店連續被砸2次，甚至連累父親遭綁走關狗籠，如今一家人四處躲藏，不知心驚膽戰的日子還要過多久，警方也已介入偵辦。

C先生推測，引發黑道追緝的導火線是因為A男好友都是弘仁會成員，這幾人經常廝混在一塊，A男甚至被認為是「公司的一員」，他們的大哥是樂樂，上頭老大則是小宇。

該組織在三重、蘆洲占地為王，小宇專門搞詐欺博弈，賺的盆滿缽滿，因為有錢，所到之處身旁跟著一眾小弟，老大賺錢一把罩外，左右手樂樂是台日混血，以凶狠彪悍出名，小宇相當信任他，去年更把樂樂推舉出去，成為萬華青山宮爐主。

由於弘仁會名氣響亮，橫行地方，小弟們年輕敢打敢殺、手段兇殘、一言不合就擄人毆打、凌虐，隨著A男與之接觸頻繁，發覺不對勁想劃清界線，卻發現自己明明沒加入幫派，但儼然「浪子難回頭」。

▲A男父親被3名男子架上車後，一路開到五股觀音山一處工寮，將他吊起後拳打腳踢、關進狗籠凌虐12小時。

再加上，A男家底優渥，父親平常嗜好是小賭兩把，一晚輸贏百萬是常有的事，也因為出手大方，曾有弘仁會成員在賭場向他借錢，但A男父親覺得奇怪「我不認識你，幹嘛借？」因而婉拒對方，疑似也因此種下禍端。

見A男打算切割，黑幫先是溫情喊話要求他入會，接著祭出狠招，先去砸了A男和友人開的店，連續砸店2次，看A男仍不答應，接著把腦筋動到A男父親身上。

今年4月初某日凌晨趁著其父從按摩院出來，3個人將他綁走，車子一路飆到五股觀音山上，將A男父親吊起來噴水、毒打，最後關進狗籠，如此凌虐長達12個小時，A男父親全身傷痕累累，最後他趁隙奮力脫逃，沒命似的一路狂奔下山，看到派出所入內求援，才得以平安返家。

▲弘仁會以好鬥兇殘聞名，去年3月與南部黑幫合作，共同犯下台南女組頭攔車綁票案，警方先後逮捕22人。

看到父親驚險歸來，A男又是愧疚又是自責，自己交友不慎竟禍及家人，聲淚俱下不斷對著父親道歉「爸爸對不起」，一旁媽媽六神無主，不斷哭泣。不願加入黑幫卻受到如此迫害，A男一家害怕至極，也因為黑幫通緝，一家子只能分開四處躲藏，日夜煎熬難以想像。

為了找到生路，A男透過各種管道哀求「請放過我們吧！」據了解，樂樂的小弟們開出「和解金」價碼，要求800萬元。對此，爆料人C先生怒批，「弘仁會怎麼如此猖狂，連小弟都敢霸道砸店、綁人，就為了卡油勒索？」警方表示，已受理報案正調查中，全案朝《組織犯罪》偵辦。

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