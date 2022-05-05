今本土+30035！新北10122例最多　各縣市分佈個案曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增30035例本土個案，另增5人死亡。本土個案以新北市10122例最多。其次依序為台北市6422例、桃園市4872例、台中市1776例、高雄市1136例等。

今日新增30,035例本土病例，為14,634例男性、15,386例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,122例)、臺北市(6,422例)、桃園市(4,872例)、臺中市(1,776例)、高雄市(1,136例)、基隆市(924例)、臺南市(847例)、宜蘭縣(675例)、花蓮縣(625例)、新竹縣(570例)、屏東縣(460例)、彰化縣(382例)、雲林縣(246例)、苗栗縣(204例)、新竹市(194例)、臺東縣(152例)、南投縣(151例)、嘉義縣(121例)、嘉義市(93例)、澎湖縣(35例)、金門縣(22例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

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另外，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至4月29日，死亡日期介於4月26日至4月29日。

▲指揮中心公布5/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）