汽燃電單E化繳百萬大獎Fun心抽　最高獎現金2萬

▲行動支付繳交汽燃稅免排隊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

總是在繳費期限快到了才發現繳費單不見了，打電話請監理站補寄不僅需要時間還擔心因此逾期繳費而受罰，其實車主可以使用手機透過信用卡在監理服務網、監理服務App繳費或行動支付線上繳費。

為鼓勵車主線上繳納，公路總局特別舉辦「汽燃電單E化繳，百萬大獎Fun心抽」的現金抽獎活動，將抽出750名車主，最高獎項現金2萬元，總獎金超過190萬元。

自用汽（機）車車主名下車輛，非因申請牌照或辦理各項異動登記，且於7月15日前，申辦約定扣款代繳汽燃費或在今年年5月20日前成功申辦汽燃費電子繳款單，並於開徵期結束前，透過監理服務網、監理服務App或與公路總局合作之行動支付業者（如一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、街口支付、嗶嗶繳、蝦皮購物及橘子支付）繳納汽燃費即自動取得參加資格。

參加活動的民眾不需另行登錄，只要透過上述方式於期限內申辦約定扣款並扣款成功或申辦電子繳款單於開徵期結束前完成線上繳費，公路總局會自繳費紀錄中篩選符合資格車主，透過電腦隨機抽選幸運得主。(抽獎活動公告請詳閱網站，網址https://www.thb.gov.tw/。)