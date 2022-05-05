醫師爸：莫德納、BNT「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

▲兒童疫苗本周開打，由莫德納率先登場，許多家長寄期待疫苗的保護力，又擔心副作用過於劇烈。（圖／CTWANT提供）

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中央開放6-11歲學童接種莫德納疫苗，高雄市、桃園市在5月2日第一天搶先開打，新北市3日開打，台北市、宜蘭縣也即將在5日與9日開打，而輝瑞BNT兒童疫苗預估最快在6月初讓5-11歲學童接種。

隨著多日本土確診數單日破萬例，同時又陸續傳出幼童不幸染疫身亡或重症的消息，家長們紛紛陷入恐慌之中，但是孩子到底要不要接種兒童疫苗？一方面擔心副作用、一方面又怕孩子染疫，家長實在兩難。

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綜觀各方專家意見，大多數都是鼓勵家長讓孩子接種疫苗，認為「利大於弊」，或者就是要家長自己多方面評估，極少有醫師公開持反對意見。就在兒童疫苗開打之際，心臟外科醫師楊智鈞在臉書上表示，他在與一位腫瘤免疫專家討論之後，做出的結論是「不只是莫德納疫苗、而是包括BNT在內所有的mRNA疫苗，我目前都不考慮讓孩子施打」。

楊智鈞解釋，mRNA疫苗是一種全新的疫苗開發技術，首次做成產品就投入實戰，它的原理是送一段人造「信使RNA」進入免疫細胞、讓免疫細胞製造抗原出來。「打個比方，就像是你把菜單、餃子皮、豬肉餡丟給麥當勞，叫他蒸小籠包出來。」

用人工的方式、改變了天然細胞的能力。這有沒有風險呢？楊智鈞認為，理論上沒有，因為mRNA理論上不會改變細胞的DNA結構。意思就好比，麥當勞小籠包蒸著蒸著，不會哪天整個突變成鼎泰豐一樣。

但一切就只是「理論上」而已，而幼兒的免疫系統正在發展狀態，兒童不成熟的骨髓幹細胞也很旺盛，這些人造mRNA會不會進入幹細胞？會不會改變兒童的免疫系統呢？

▲輝瑞BNT兒童疫苗預估將在6月開打，由於劑量較小、國外數據相對較多，部分家長對其比較有信心。

楊智鈞說，決策總要考量風險利弊。不打疫苗的風險是什麼？最嚴重就是一死。日本84萬兒童染疫，死亡的有4人，死亡率約為萬分之0.046，也就是百萬分之4點多。換句話說，100萬個感染的小孩、有99萬9996人存活，這個是他知道的。

打 mRNA的風險呢？除了嚴重副作用萬分之一外，還有其他風險嗎？答案他不知道。當有一個選項的風險是相對能掌握、另一個選項的隱藏風險卻所知有限時，楊智鈞（以及他認識的至少三位有小孩的兒科醫師）決定以他們有限的所知、幫孩子選擇風險較能承受的那一個。在孩子身上，楊智鈞的邏輯是先講求不傷身體、再講求效果。

楊智鈞發表看法後，立刻引來許多「關切」，許多醫師甚至貼上「兒科醫學會鼓勵接種的聲明書」，要楊智鈞好好謹慎發言。楊智鈞則是回應「請大家不要幫我貼標籤，我沒有下指導棋要別人怎麼做，只是表達自己的看法，難道我決定不讓我孩子打哪一種疫苗，還得向別人道歉？」

小兒感染科醫師黃瑽寧最近也在粉絲頁上「澄清」，表示最近網傳「黃瑽寧醫師勸大家不要打疫苗」，並非事實。主要是因為黃瑽寧日前拍攝一段衛教影片，表示6-11歲的莫德納疫苗沒有明顯的利大於弊，最多只能說「利弊相當」，而根據紐約的一項研究，輝瑞BNT兒童疫苗對Omicron病毒株的保護力只剩下12%左右，但可以減少約一半的住院率，不過，當時紐約每十萬人口只有0.6%兒童染疫，而打疫苗的兒童每十萬人口僅0.3%住院，所以數字已經小到沒有統計意義。

此番言論被解讀為「反疫苗」，黃瑽寧因此特別發文，強調兒童打疫苗可減少一半的重症機率，他自己的孩子也會接種。不過，黃瑽寧也坦承，由於Omicron病毒株的免疫逃脫，不論哪一種新冠疫苗，只有接種後2~3個月可以減少感染，以及保護身邊的人，未來有極大機率仍會感染病毒。

兒童發展專家王宏哲也公開表示會帶孩子去打疫苗，他直言，如果這場仗最後一定要打，最終決勝負的將會是孩子的免疫力，應該要多讓孩子們運動、營養均衡，少吃零食甜食、注重睡眠品質、及有穩定的情緒，一定可以打贏這場仗。

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