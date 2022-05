俄國聲稱：以色列傭兵與「烏克蘭新納粹」並肩作戰

▲以色列傭兵與亞速營並肩作戰的影片,在推特上瘋傳。(圖/翻攝自Twitter/Canadian Ukrainian Volunteer)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)4日指控,以色列傭兵正在與烏克蘭「新納粹主義者」也就是亞速營武裝分子並肩作戰,而且以色列政壇人士「不可能不知道」這件事。

扎哈羅娃接受俄羅斯媒體《衛星通訊社》訪問表示,「我要說一些以色列大外宣政客不想聽到的話,事實上,以色列傭兵正在烏克蘭與亞速營武裝分子並肩作戰,而且那些政客不可能不知道」。

扎哈羅娃強調,「以色列當然知道,我看過影片」。

▲俄國外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)。(圖/達志影像/美聯社)



上周社群媒體上流傳了以色列人,在烏克蘭作戰的影片,一名帶有希伯來口音的士兵,感謝在與俄羅斯作戰期間,以色列政府所提供的協助,並祝人們逾越節快樂。

以色列外交部表示, 約有 2,000 名以色列人仍留在烏克蘭,大多數是以色列和烏克蘭雙重國籍公民,但對於扎哈羅娃的指控,不予置評。

