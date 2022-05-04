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俄國聲稱：以色列傭兵與「烏克蘭新納粹」並肩作戰

▲▼以色列傭兵與亞速營並肩作戰的影片，在推特上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Canadian Ukrainian Volunteer）

▲以色列傭兵與亞速營並肩作戰的影片，在推特上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Canadian Ukrainian Volunteer）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4日指控，以色列傭兵正在與烏克蘭「新納粹主義者」也就是亞速營武裝分子並肩作戰，而且以色列政壇人士「不可能不知道」這件事。

扎哈羅娃接受俄羅斯媒體《衛星通訊社》訪問表示，「我要說一些以色列大外宣政客不想聽到的話，事實上，以色列傭兵正在烏克蘭與亞速營武裝分子並肩作戰，而且那些政客不可能不知道」。

扎哈羅娃強調，「以色列當然知道，我看過影片」。

▲▼俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）。（圖／達志影像／美聯社）

上周社群媒體上流傳了以色列人，在烏克蘭作戰的影片，一名帶有希伯來口音的士兵，感謝在與俄羅斯作戰期間，以色列政府所提供的協助，並祝人們逾越節快樂。

以色列外交部表示， 約有 2,000 名以色列人仍留在烏克蘭，大多數是以色列和烏克蘭雙重國籍公民，但對於扎哈羅娃的指控，不予置評。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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