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勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約


記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber「勾起你心中的惡」3日晚間發文透露將發表最終聲明，4日深夜在頻道上公開影片，內容談及跟直播主連千毅、館長陳之漢這段期間所發生的事情，同時預告明天下午六點將會在臉書開直播，不過「看到他的粉絲不會接受跟他合照。」

▲勾惡預告將發表與連千毅事件的最終聲明。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

▲勾惡發表與連千毅事件的最終聲明。（圖／翻攝自Instagram／joker081888）

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勾惡跟連千毅的NFT之戰，他3日晚間在IG貼出限時動態，預告將在半夜推新影片、發表和連千毅風波的最終聲明，並表示會在片中「正面回應所有質疑，並交代事件後續，以及5月5日下午6點的狀況」。

▲▼勾起你心中的惡新影片上架。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡）

▲▼勾惡表示明天下午六點將會如期赴約並開直播。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡）

▲▼勾起你心中的惡新影片上架。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡）

影片於4日深夜上架，並在底下留言寫道「接下來罵勾惡的網紅、YouTuber跟直播主只會越來越多，原因很簡單因為只要提到勾惡就有流量。就像各大社群的文章，不管好的不好的只要標題有勾惡兩個字，討論度都比其他文章還高，這就是為什麼大家都喜歡評論勾惡的原因。」

留言中寫道「但如果每個提到勾惡、罵勾惡的人，我都要一個一個回覆的話，就算一天有48小時也不夠用，光回覆就飽了、也沒時間出影片了。所以我在這邊公開宣布，我樂於接受所有人的批評指教，我從來不怕別人議論，也不怕別人錯看我，因為你錯看我是你的事情，而我依舊還是我。」

▲▼勾起你心中的惡新影片上架。（圖／翻攝YouTube／勾起你心中的惡）

▲勾惡呼籲因為疫情關係粉絲不要前往群聚。

影片最後勾惡也宣布，明天下午六點他還是會赴約，不過因為疫情的關係，他呼籲大家千萬不要前往群聚，想了解狀況的就看直播。影片上架至今7小時已經23萬點閱，許多粉絲留言替他加油「加油，踢爆真的沒什麼盈利」、「一定是挺到底的啦。」

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