新色吸睛、搭載M1晶片　達人開箱蘋果最新iPad Air 5

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蘋果iPad Air 5在台灣正式發售，新款 iPad Air 5 搭載 M1 晶片，讓許多想購入平版的人列入考慮，而3C達人Tim哥也搶先開箱，此次取得的開箱新機為新色藍色，前鏡頭支援超廣角、並且也導入許多軟體新功能。

iPad Air 5的盒裝內容附上20W的充電插頭，而Type C-C的連接傳輸線，Tim哥表示，與上一代比較，在外觀上並沒有太大的差異，一樣採用100%的再生鋁金屬，也具備指紋解鎖與電源鍵合一，唯一差異就是iPad Air 5背後印上「iPad Air」字樣，而前代僅有「iPad」字樣。

▲iPad Air 5開箱。（圖／取自3cTim哥生活日常頻道）

如果想要升級成新的iPad Air 5，Tim哥表示，升級有個好處就是可以「無痛」沿用配件，因為外觀相同，所以配件通用，巧控鍵盤等等都可沿用。他也建議，若一般的使用者可以購買64G，日常使用就足夠，若儲存空間也擴大也可以透過Type-C連接SSD擴充，若為重度剪片的使用者則建議使用更高的內存選項。

在功能上，Tim哥說明，此次前鏡頭具備1200萬畫素，加上人物居中與超廣角功能，居家視訊或是錄影都十分夠用。而更新後的iMove也有新增功能，其中魔幻影片功能，可以自行增加字卡與音樂，也能手動微調，加快剪片速度。

Tim哥認為，如果有價格預算考量，且較不在意螢幕亮度的消費者可以考慮iPad Air 5，但若是有高螢幕刷新率、聲音表現的要求的消費者還是選擇iPad Pro。