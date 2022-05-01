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軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮整理遺物發現驚人秘密

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院法官判決陳姓女清潔員有罪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄一名王姓軍官和社區陳姓女清潔員外遇，兩人不但傳送私處照片大膽調情，還開房發生性關係，但女方事後威脅公開兩人關係還鬧到家裡，王男覺得愧對妻子和子女，最終選擇輕生。長期被蒙在鼓裡的王男妻子，還是在整理亡夫遺物時才發現完整真相，於是提告陳女恐嚇取財；陳女被判6月徒刑定讞，民事部分還須將40萬元封口費還回，另外賠償王妻30萬元。

判決書指出，王男在1977年和王妻結婚，婚後育有2子女，但他在2016年間和在北部所住社區的陳姓女清潔員認識，互換LINE之後開始發展成婚外情。陳女會拍自己私處給王男欣賞，2017年7月開始更多次在王男工作地點的宿舍過夜；兩人同年上汽車旅館3次發生性關係，但祕密交往一年多的關係曝光，陳女被當時的丈夫抓包，王男想趁機分手不成，反而被含怨的陳女拖下水。

「我會告訴你老婆，我曾經上過她的床」，陳女從2017年10月底開始陸續恐嚇陳男，傳LINE要求若不給錢就要把事情公開，「你全身我都看光了」、「我會把事情搞得很大很大」、「回去跟你老婆講，是要保住你的工作還是你的退休金，還是你的面子，任你選」、「我馬上帶人去你們家，讓大家看笑話」、「讓你們的鄰居知道你是什麼樣的人，讓你的老婆知道你如何背叛她，讓你的子女知道他的爸爸是怎樣的人。」

王男被威脅之下陸續在2018年2月4日和3月12日，給陳女共40萬元「封口費」，但陳女仍繼續獅子大開口，威脅不繼續給錢就要王男身敗名裂，之後還真的帶丈夫去王男社區鬧事。王男覺得對不起妻小，也受不了陳女兩人的威脅，在筆記本上寫下和陳女外遇的次數以及被敲詐的金額，於2天後4月15日在住處自盡，等到兒女發現時已成冰冷遺體。

王妻提告主張和王男結婚41年，就在兩人都將退休之際，被陳女來到住處鬧事才知道丈夫在外有不正常男女關係，遭受打擊之後又發現丈夫輕生，整理遺物才知道丈夫和陳女的完整婚外情始末，加上手機裡還有陳女傳來的猥褻照，事實真相讓她痛苦萬分，還因此罹患憂鬱症，決定提告陳女恐嚇取財。

高雄高分院法官審理認為，陳女從2017年底開始陸續傳送22封訊息向王男索討封口費，已構成恐嚇取財事實，判決6月徒刑，得易科罰金18萬元確定。

民事部分，王妻要求陳女返還先前的40萬元，再以侵害配偶權求償100萬元，並指控丈夫輕生主要原因是因為陳女威脅公開關係，因此和3名子女共同求償500萬元精神慰撫金。

橋頭地院民事法庭法官判定，陳女確實侵害配偶權，除返還40萬元外，還須賠償30萬元。至於精神慰撫金方面，法官認為王男輕生前家人已得知外遇情況，陳女威脅籌碼消失，王男不至於再因恐嚇取財而選擇輕生，因果關係難定，因此判決無須賠償，全案可上訴。

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