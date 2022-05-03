全聯母親節福袋今開搶！限時3天抽「Mini Cooper、鑽石、黃金」

▲全聯小時達首度推出線上「母親節福袋」今日開搶。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

本土疫情持續升溫，全聯小時達為提供民眾不同方式購買母親節好禮，特別推出線上母親節福袋，今（3）日起到5日，限時3天，每天中午12點30分限量開搶，讓消費者免出門排隊，在家動動手指就能搶購，頭獎祭出Mini Cooper全新三門掀背汽車，市價約155萬，另還有1克拉鑽石項鍊、黃金條塊等大獎。

全聯小時達今年首度推出線上「母親節福袋」，5/3到5/5限時3天每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，每天販售數量依各平台數量為準，總共限量3萬袋，每袋售價520元。

▲「母親節福袋」每袋售價520元，內含超過10樣精選好物，全部加起來價值超過上千元。（圖／記者林育綾攝）



福袋內含超過10樣精選好物，包含「古寶無患子洗髮精1瓶」、「森田藥粧面膜1盒」、「家樂氏東尼香甜玉米片175g」、「意大利金莎巧克力3粒裝」等；另有「PXGo!全聯線上購」購物折價券一份（共計440元），全部加起來價值超過上千元。

每個福袋都有機會抽大獎，包括頭獎Mini Cooper全新三門掀背（市價155萬）、京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊（市價50萬）、圓夢金（現金20萬）、黃金條塊3兩（市價21萬）等。其中全聯小時達更獨家加碼144個獎項，如圓夢金（現金共30萬）、福利點（價值現金共23.5萬元）等，中獎機率高達1%，消費者只要下載「PXGo!全聯線上購」APP即可搶購。

▲全聯推出母親節福袋，還可抽鑽石項鍊、黃金條塊。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，全聯小時達、Uber Eats雙平台連續3天每天中午12：30限量販售，皆將於5/6以線上直播方式，在官方臉書與LINE開獎，一起與消費者見證大獎抽出一刻。至於全聯小時達加碼的144個獎項，則僅限於全聯小時達平台購買者可抽，相關獎項將在5/4、5/5、5/6分別由電腦抽出，並公布於「PXGo!全聯線上購」官網上，敬請消費者隨時關注訊息。

另外，美廉社也與台北知名星級飯店合作，推出主廚名菜讓消費者預訂，在自家巷口門市就能領取；更祭出會員消費滿299元就贈送百元購物金，同時可到官網登錄發票參加抽獎，獎品包括價值「2.5萬的黃金元寶」，限量5名；而購買指定飯店名菜，可加碼再抽「iPhone 13 Pro 128G」價值32,900元，限量3名。