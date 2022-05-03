廢到笑！「Pointer Pointer」隨機用照片指游標位置　網認證：玩半小時

▲網友發現這個網站唯一功能就是用照片指著游標。（圖／翻攝自Pointer Pointer）



實習記者林郁婷／綜合報導

真的是「廢到笑！」一名網友分享最近的新發現，就是討論度很高的網站「Pointer Pointer」，唯一功能是用照片「指著」滑鼠游標的位置，雖然毫無意義但很有趣，其他網友玩過之後也直呼「真的好廢」。

一名網友在PTT八卦版以「有人知道pointerpointer這網站嗎」為題發文，表示發現一個有趣的網站「Pointer Pointer」分享給大家，並附上網址連結，「這個網站的唯一功能就是，指著你的滑鼠游標位置」，當游標停在某處後，網站也會隨機出現一張照片，而照片中人的手指會剛好指著游標，不管換到哪裡都一樣，「雖然意義不明但很有趣」。

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▲不管游標換到哪裡，都能有一張照片剛好對應。（圖／翻攝自Pointer Pointer）

玩的方法很簡單：

1.進入該網站後，將滑鼠游標隨意停在網頁的某處。

2.這時會跑出「Finding pointer... Please hold still.」字串後，就會隨機生成1張照片，照片中人物的手指，會剛好指著你游標的位置。

▲將滑鼠游標停在網頁的某處，會跑出「Finding pointer... Please hold still.」，接著就會出現指著游標的照片。（圖／翻攝自Pointer Pointer）



在臉書社團「小廢物俱樂部」也有人分享該段操作影片，引發網友熱議。不少網友爆笑表示，「試了一下，真是又廢又酷又浪費才能XDDD」、「超廢但很舒壓」、「都找得到剛好的圖」、「工程師的幽默」、「認真建議大家不要進去玩這個網頁，會動不動就半個小時過去...」