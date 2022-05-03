上月老伴剛離開！板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡　阿嬤心痛送黑髮人

▲朱男與游女及店貓不幸在店內喪命。（圖／翻攝當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋一間義式餐廳1日發生瓦斯中毒致死的案件，28歲朱姓老闆跟26歲游姓女友與店貓「瑪麗」不幸喪命。朱男的阿嬤接獲通知到場，想起上個月老伴剛過世，沒想到孫子這個月也不幸離開，讓她難以接受。

據悉，朱男與游女從大學交往至今，在阿嬤的支助下，於板橋區民權路開設義式餐廳，並在店內飼養店貓「瑪麗」，不論是餐點、裝潢都深受顧客喜愛，開業1年多累積不少忠實顧客。

▲▼朱男的阿嬤難以接受孫子的死訊。（圖／翻攝當事人臉書）



然而，店內的沈姓員工1日到下午要到店內上晚班，卻發現大門深鎖，不斷聯繫老闆及老闆娘都未獲回應，因此聯繫前員工並於1日晚間6時20分許，從餐廳的側門進入，發現朱男及游女躺在餐廳內的沙發上，貓則在吧台上不動，嚇得立刻報警求救。

警方調閱監視器發現，朱男及游女1日下午在沙發上午睡，直到下午3時40分許，朱男察覺不對勁，想搖醒游女，發現游女沒有反應後，隨即昏迷，兩人送醫後不治。警消獲報到場後，發現店內瓦斯濃度約2000ppm，但桶裝瓦斯擺在餐廳後門外，屋內又沒有瓦斯管線外洩的情況。

警方調查，疑似廚房快速爐的母火未關閉，導致瓦斯燃燒不完全，造成兩人一氧化碳中毒，而朱男、游女的詳細死因待檢察官相驗遺體。此外，朱男的阿嬤案發時也接獲消息，到場幫忙打開餐廳的大門，看到孫子跟孫子女友倒在椅子上時不敢置信，進入店內看到備好的料，想到孫子本來預計要開店，更是心痛。

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