女設計師遭剪髮性侵成「橋上袋屍」　他撕開驚見臉孔

▲胡姓女子遇害後被裝進大型塑膠袋，棄置於高屏溪上的雙園大橋護欄旁。



圖文／鏡週刊

13年前，高雄雙園大橋發生一起袋屍案，死者是一名女性室內設計師，凶手則是她的前同事，因覬覦錢財，將死者騙到住處性侵、殺害，並將她的長髮剪短、更換衣褲，裝進塑膠袋，原本打算棄屍高屏溪，但屍袋不慎掉落橋面，凶手落荒而逃，才讓命案曝光。警方抽絲剝繭，鎖定凶手身分，長期跟監，暗中取得其唾液，比對後與屍體褲子上的檢體DNA吻合，順利破案。

2009年1月23日，一輛掃街車在高屏溪上的雙園大橋發現橋面上有個大型黑色塑膠袋，他撕開驚見一名女子的臉孔，嚇得立刻報警。二名男子出面認屍，懷疑死者是其女友、姊姊，二人告訴警方，死者可能是胡姓室內設計師。但女屍是及腰長髮變成及肩的中長髮，原本穿著也與女屍不同，最後進行DNA比對，才確認死者就是胡女。

▼許聖哲（圖）性侵並殺害前同事，雖然費盡心思滅證，但仍難逃法網。

警方調閱死者的通聯紀錄及居住社區的監視器，發現曾是死者同事、租屋在鳳山的男子許聖哲，於胡女失蹤當天曾騎車載她回到自己的住處，認為其涉有重嫌，因此對他展開長期監控，並暗中取得他的唾液，比對後發現與死者褲子上採集到的DNA檢體吻合，才將他逮捕。

▼警方公布死者身上的衣褲，希望民眾協助指認。



檢警調查，許聖哲以介紹工作為由，邀約2年未聯繫的胡女見面，聽說胡下午要繳購屋款40萬元，以為她將現金帶在身上，因此萌生殺機。邀胡回住處後，許在客廳沙發上掐住胡女的脖子，許甚至性侵得逞，並在體外射精，避免留下證據。

▼掃街車司機（圖）在雙園大橋上發現屍袋，嚇得趕緊報警。



後來，許發現胡女已經死亡，為湮滅證據，拿剪刀剪掉死者的長髮，再幫胡換上分居妻子的上衣及自己的褲子，然後將屍體丟在雙園大橋。

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