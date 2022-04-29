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飼主忙著跟鄰居吵架「狗狗偷溜搭電梯」　主人GG遭法辦

飼主忙著跟鄰居吵架「狗狗偷溜搭電梯」　亂吠住戶慘害主人遭法辦

圖文／鏡週刊

高雄一名黃姓男子因飼養寵物與鄰居在地下停車場發生口角，沒想到愛犬咻一下溜進電梯，黃男來不及阻止，電梯門直接關上，狗狗的牽繩也被電梯扯斷，獨自一汪搭電梯上樓。後來，樓上住戶出門，與狗狗搭上同班電梯，卻被狗狗狂吠，黃男因此吃上官司，最後因違反社維法被開罰1,000元罰鍰。

判決指出，2月7日晚間，黃男帶著愛犬從地下停車場準備搭乘電梯上樓返家，途中巧遇鄰居，但因寵物與對方發生口角，狗狗突然跑進電梯，黃男發現後還來不及將愛犬拉出電梯，門就關上，電梯接著上樓，牽繩也被電梯扯斷，最後狗狗獨自搭電梯上樓。

電梯起初來11樓，但住戶看到有狗不敢進入，狗狗則是繼續留在電梯內等電梯關門，後來樓下住戶要出門，電梯往下來到4樓，門打開後住戶一見電梯內有狗，雖有些猶豫，但還是硬著頭皮與狗狗一同搭乘電梯下樓。

結果，電梯還沒來到一樓，狗狗受不了，突然對旁邊的住戶狂吠，嚇得住戶趕緊找時機先溜並報警，警方找到飼主黃男，並依違反《社維法》將黃男移送法辦，法官認為雖然狗狗並未造成他人身體受傷或財產受損，但黃男未善盡飼主之保護、管束義務，因此裁罰黃男1,000元，可上訴。



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