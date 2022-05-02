陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課： 給家長有薪假1個月

記者陳俊宏／綜合報導

1日新增1萬6936例本土確診，再創歷史新高。對此，精神科醫師潘建志估算，5月26日左右將出現每日確診人數的高點、約30萬人，「現在才剛開始，之後成長會很快，我們沒時間了。」他認為，北市篩檢站陽性率衝到49.2%，實在太誇張，要趕快停止聚餐和餐廳內用，小學幼兒園改線上教學，給家長有薪假一個月。

▼潘建志呼籲，停止聚餐和餐廳內用。（圖／記者李毓康攝）



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潘建志在臉書指出，現在台灣人最關心的事，就是疫情會多嚴重？還要多久？他之前貼過2張預估圖，第1張是指數函數的簡單推估，4/30誤差值是3.05%，第2張是邏輯斯諦函數的推估，5/1誤差2.4%，還可以，「讓我有信心計算下去」。

潘建志說，以邏輯斯諦函數模型，假設30%人口感染，5月26日左右將出現每日確診人數的高點，約30萬人，他參考了俄羅斯科學家的論文，這方法在幾個國家的流行數字上得到驗證，相當可行。

▼1日新增1萬6936例本土確診，再創歷史新高。（圖／指揮中心提供）

潘建志解釋，指數函數（Exponential function）是邏輯斯諦函數（Logistic equation）的簡單版，適用於大流行爆發前幾天，但之後總感染人數因為人口限制和後天免疫，不可能無限制地增加下去，要以變動的方式計算增長率，因此改用邏輯斯諦函數，累計總感染人數的增加曲線變成S型。

「現在才剛開始，之後成長會很快，我們沒時間了。」潘建志提醒，第一，高風險病患和老人5天內要快速投予輝瑞神藥Paxlovid，是重中之重，降低死亡率；第二，雙北醫院急診已開始拉警報，很快全台醫院都會過載，他建議小學幼兒園改線上教學，給一位家長有薪假一個月。

潘建志表示，第三，停止聚餐和餐廳內用，但不禁外帶業務，給予租金補助，也是一個月；第四，鼓勵各公司行號儘量在家上班，讓流行曲線緩和一點（2.5級？），可以先從嚴重的北北基開始，「北市篩檢站陽性率衝到49.2%，實在太誇張，讓我不禁要想，用指數成長來計算，會不會還是低估啊？」

▼潘建志認為，現在疫情才開剛始。（圖／記者屠惠剛攝）

1日新增1萬6936例本土確診，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情有可能在5月中下旬達到高峰。他呼籲能打疫苗者儘快施打，屆時放寬措施也會從打過3劑或完整接種疫苗者開始。

疫情大爆發，陳時中日前坦言，當染疫人數達15%至20%，到處都有染疫過的人，如同一般感冒，倘若嚴重度降低，就是實質與病毒共存，社會管理及接觸者情況相對就不會那麼敏感，而中重症的醫療就是更為重要的一件事。至於陳所說的15%至20%，經換算約為348.9萬人至465.2萬人。

▼潘建志估算，5月26日左右將出現每日確診人數的高點、約30萬人。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）