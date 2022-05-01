連3天破萬！陽性率破25%　醫估日增到這數字就要退了

記者陳俊宏／綜合報導

4/30新增1萬5033例本土確診，再創歷史新高，也是連3天破萬。對此，北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，陽性率破25%了，大家要提高警覺喔。他也預估單日確診最多15、16萬就要退了，至於台灣總感染人口有可能在400萬左右。

「台灣疫情最高峰究竟會多少人？」姜冠宇在臉書說，這很不好回答，也不能說死，但是如果用最簡單的方式去看，提供各位看別國「單日每百萬人中多少人感染」做參考，這樣比較能排除人口不一樣的差異，近三個月幾個讓我們印象比較深刻的國家／地區（也是曾經比較慘的）：

香港最高峰，每百萬約超過8000人

南韓最高峰，每百萬約超過7000人

法國最高峰，每百萬約超過5000人

德國最高峰，每百萬約超過2000人

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▼各國單日每百萬人確診數。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

姜冠宇指出，台灣總人口2300萬人，各位就以上數值乘以23，所以要慘一點，破10萬是可以的，但要破20萬就不太容易，「我們會逼近世界紀錄」，所以說要單日破40-50萬、甚至百萬，就是破世界紀錄了，「我覺得這在台灣不可能發生啦」。

姜冠宇提到，他覺得疫情看到單日10多萬確診，最多15、16萬就要退了，而且這還是指控制得比較不好的狀況，別忘記他是拿幾個比較慘的國家，如果是走德國那樣，台灣4萬6000多人就到頂了。

▼姜冠宇提醒，陽性率破25%了，大家要提高警覺喔。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

姜冠宇認為，台灣累計總感染人口會在400萬左右也是有可能的，那是由台灣總人口乘以他國累計感染率15％-20%來的，這些都還跟台灣第三劑覆蓋率、減災流程相關策略、民眾配合度有極大的關係。

姜冠宇表示，最近看一些朋友有反映還是會卡確診流程，或是不遵守隔離規定等，但是面對這些狀況，互相指責、抱怨、謾罵、貼標籤，他相信都沒有幫助，台灣要前進、再創佳績必然不是靠這種負能量，還需要用正面的心態走這一段路，好好努力做給世界看。