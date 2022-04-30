南投快篩試劑已售1.4萬份　「快篩孤島」中寮鄉5／3才買得到

▲南投全縣快篩試劑至昨天售出超過1.4萬劑（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全國確診個案今天再破1萬5千多人，搶購快篩試劑成為新全民運動；南投縣衛生局指出，全縣家用快篩試劑實名制販售情形踴躍，截至29日94家販售據點共已售出1萬4664人份，且均於開賣1小時內全數售罄；衛生局呼籲尚未買到的民眾不必爭先恐後，中央將會持續撥配快篩試劑。

另針對中寮鄉唯一一家社區藥局較慢向健保署申請、未被排入第一輪販售據點，淪為全縣唯一買不到快篩試劑的鄉鎮，衛生局陳南松局長表示，縣府第一時間立刻向衛福部反映並與國健署協調，昨日成功爭取將中寮鄉衛生所列入無藥局偏鄉衛生所之列，預計5月3日（週二）就可獲配快篩試劑，提供給鄉民購買使用。

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衛生局表示，中寮鄉衛生所會隨時監測鄉親的健康狀況，若有緊急需求將由衛生局緊急調度快篩試劑提供民眾使用，並再次提醒鄉親實名制家用快篩比照口罩實名制，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號為星期二、四、六，週日購買不設限，販售時間依各藥局公告時間為主。

陳南松表示，今日全縣確診個案41例（另有2例屬外縣市）雖較昨日減少，但仍會持續嚴密做好社區防疫監控，也提醒鄉親們配合防疫政策，「口罩戴好、疫苗打滿」，保持洗手衛生的好習慣；截至今天，南投縣新冠疫苗接種率在全國各縣市排序屬中上，第一劑接種率81.6%（比全國高0.7%），第二劑接種率76.6%（與全國相同），第三劑接種率56.5%（比全國稍低0.6%），呼籲民眾請儘速確實打滿3劑疫苗，保護自己也保護他人。