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「藍月」外還有「黑月」？天文館說法曝光「五月底登場」

▲▼「黑月」將在五月底登場。（圖／台北天文館提供）

▲「黑月」將在五月底登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

一般民眾可能都聽過「藍月」，也就是一個月中的第二次滿月，近期網路傳出五月將有「黑月」，台北市立天文科學教育館表示，「黑月」的確會出現，時間落在5月30日，而「黑月」和「藍月」有異曲同工之妙，也就是同一個月中所發生的第二個「朔」則為「黑月」。

台北天文館說明，「朔日」是指農曆每月初一，這一天月亮正好通過地球與太陽之間，故朝向地球的這一面因沒有陽光照射而看不到而稱為「朔月」或「新月」，而「朔望月」週期為29.5306日，所以在陽曆一個月內有可能出現兩次朔，而其中的第二個朔即稱為「黑月」，與一個月中出現第二個滿月就稱為「藍月」。

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▲▼藍月,滿月,夜景,。（圖／記者徐文彬攝）

▲一般民眾對「藍月」比較有印象。（圖／記者徐文彬攝）

至於網路傳出五月有「黑月」，台北天文館也證實，並指在5月1日4時28分出現第一次「朔月（新月）」，台灣第二次「朔月」出現在5月30日，所以5月30日就是「黑月」。

台北天文館進一步說明，「黑月」並非時常出現，平均約每32個月才發生一次，台灣上次出現黑月是在2019年8月，下次將在2024年12月出現，而且由於時區差異，亞洲與歐美發生黑月及藍月的時間也不盡相同。

不過，天文館表示，「黑月」並非天文學用詞，定義也有歧異，通常指在同一個月中所發生的第二個「朔」，另一種說法則是陽曆中整個月都沒有出現滿月的月份，這只可能發生在二月，而且每19年才會出現一次，若當年二月為黑月，則其前後兩個月內必定會出現一次「藍月」，在這個定義下，台灣上一次黑月發生在2018年，下次是在2037年。

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