　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

▲▼ 水上分局成功阻詐，婦人被騙買黃金 。（圖／水上分局提供）

▲ 水上分局成功阻詐，婦人險被騙買黃金 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局水上派出所透過金融機構友善通報，日前成功攔阻「假檢警詐騙案」，金額高達46萬元，過程所幸行員關懷提問而察覺，警方得以及時到場攔阻，而被害者都是高齡長輩，畢生積蓄差點一去不復返，被害者頻頻感謝。

▲▼ 水上分局成功阻詐，婦人被騙買黃金 。（圖／水上分局提供）
水上南靖郵局行員受理70多歲李姓婦人來提領存款合計新臺幣46萬元，向行員表示欲購買黃金作為投資用途，行員發現李姓婦人疑似遭到詐騙，立即通報警方趕往現場。

警方到場詢問李婦提領該筆款項用途，李婦仍堅稱購買「黃金」使用，並未遭詐騙，李婦不願透露實情，復而護送返家查看，發現客廳桌上電話話筒遭拿起，且桌上留有詐騙集團教導李婦如何應對警方及行員詢問筆記，現場員警向李婦說明「檢警單位絕對不會這麼做！」，並告知李婦此手法為常見的詐騙手法，請李婦切勿再接聽假冒警察之電話，勿將自己賺的辛苦錢被詐騙，否則會血本無歸，李婦表示了解並感謝警方到場協助。

水上分局分局長蘇旭茂在此呼籲，民眾若接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請立即掛斷電話。民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，或至鄰近派出所等警察機關尋求協助。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
新北破3萬染疫！「確診地圖」曝　陳時中籲：大家先備好1物
快訊／林哲瑄、林益全遭降二軍！　丘總：很難的決定
快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World
快訊／台鐵罷工毀行程！　台中男揚言放炸彈
快訊／台中+756創新高！　文教府會餐敘累計6確診
家用唾液快篩過關「又是高端」　陳時中回應了
醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚：陰性排到變陽性
「確診自主回報系統」明啟動！　4大題目曝光
快訊／快篩「單號」今竟賣出3千份！　陳時中認凸槌
快訊／快篩陽才能PCR！　陳時中：新規定很快上路
今年有望脫口罩？　陳時中：朝有些地方不強制戴的方向走
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

快訊／台鐵罷工毀行程！台中男揚言放炸彈：要司機員付出代價

男搶銀樓得手百萬！防狼噴霧噴闆娘　法院認「攜帶兇器」重判8年

只差一步！巨大「限高桿」遭聯結車撞斷掉落　女騎士急剎保命

嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

快訊／台鐵罷工毀行程！台中男揚言放炸彈：要司機員付出代價

男搶銀樓得手百萬！防狼噴霧噴闆娘　法院認「攜帶兇器」重判8年

只差一步！巨大「限高桿」遭聯結車撞斷掉落　女騎士急剎保命

嘉義男分期繳稅虛晃一招　C300愛車同地點二度遭查扣

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

教召員入營首篩全陰性、再篩數人轉陽　軍方火速送醫PCR確診

她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

貿協辦新南向視訊洽談　促成台灣健康照護產品商機逾4百萬美元

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

中國王祉怡擊敗安洗瑩首闖亞錦賽決賽　將對決衛冕冠軍山口茜

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

富邦開季戰績不振　丘總：對不起富邦球迷

療癒閱讀空間！宜蘭「幾米圖書館」夢幻登場　高挑天井設計美翻天

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

社會熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

狼叔性侵2姪女誇乳暈小　騙傳教懷孕照做

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

板橋婦一生坎坷　因100元遭逆子推下樓慘死

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

屏東男徵婚被騙了！她拿走iPhone13秒消失

即／貨車迴轉撞倒35機車　零件碎滿地

「北盜黑金城」傳奇起底　一句話讓連千毅、勾惡停火

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

中興大學畢聯前會長「捲款172萬元」害畢業生！警方回應了

即／國1后里北上匝道　大型刨路機翻覆

更多熱門

相關新聞

台八下重本！漁港圍捕大反派爆破　吳皓昇找戰鬥鞋

台八下重本！漁港圍捕大反派爆破　吳皓昇找戰鬥鞋

民視八點檔《黃金歲月》劇情如火如荼展開，日前演員吳皓昇、黃文星、邱子芯特別到深澳漁港拍攝「郭建興大逃亡」的衝突場面，現場還出動爆破特效團隊，場面刺激緊張，為了此重頭戲，劇組貼心準備涼感衣及提神飲料，備足了消暑聖品來應戰。

黃金跌破1900美元！　創2月底以來新低

黃金跌破1900美元！　創2月底以來新低

九天玄女「降肉」本土劇　王彩樺神來一筆笑炸全場

九天玄女「降肉」本土劇　王彩樺神來一筆笑炸全場

黑幫搞貴金屬期指詐騙　吸金700萬

黑幫搞貴金屬期指詐騙　吸金700萬

男禿頂藏走私黃金　假髮整片掀起影片糗爆

男禿頂藏走私黃金　假髮整片掀起影片糗爆

關鍵字：

假檢警偵查不公開水上分局婦黃金

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面