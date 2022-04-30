嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

▲ 水上分局成功阻詐，婦人險被騙買黃金 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



水上分局水上派出所透過金融機構友善通報，日前成功攔阻「假檢警詐騙案」，金額高達46萬元，過程所幸行員關懷提問而察覺，警方得以及時到場攔阻，而被害者都是高齡長輩，畢生積蓄差點一去不復返，被害者頻頻感謝。



水上南靖郵局行員受理70多歲李姓婦人來提領存款合計新臺幣46萬元，向行員表示欲購買黃金作為投資用途，行員發現李姓婦人疑似遭到詐騙，立即通報警方趕往現場。

警方到場詢問李婦提領該筆款項用途，李婦仍堅稱購買「黃金」使用，並未遭詐騙，李婦不願透露實情，復而護送返家查看，發現客廳桌上電話話筒遭拿起，且桌上留有詐騙集團教導李婦如何應對警方及行員詢問筆記，現場員警向李婦說明「檢警單位絕對不會這麼做！」，並告知李婦此手法為常見的詐騙手法，請李婦切勿再接聽假冒警察之電話，勿將自己賺的辛苦錢被詐騙，否則會血本無歸，李婦表示了解並感謝警方到場協助。

水上分局分局長蘇旭茂在此呼籲，民眾若接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請立即掛斷電話。民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，或至鄰近派出所等警察機關尋求協助。