「奇‧想設計比賽」20週年特展！明門實業、技嘉教育基金會攜手助台灣設計新秀開展國際視野

▲「奇‧想設計比賽」20週年特展，即日起至5/10於台北松山文創園區展出中。

圖、文／明門實業提供

以教育為主、競賽為輔的「奇·想設計比賽」，在長期支持青年培育的明門實業與技嘉教育基金會共同支持下已有20年的歷史。「奇·想設計比賽」以科技趨勢及社會議題為競賽主題，透過徵件投稿的比賽機制，提供參賽者與產品設計專業顧問之交流機會及模型補助金等，為台灣的工業設計人才提供一個展現夢想、發揮創意的舞台，並給予產品行銷、設計專利佈局等輔助技能的養分，推進台灣設計接軌全球走向國際。2022年「奇·想設計比賽」以【疫後樂活 X 童心學力】為主題，精選14組設計新秀得獎作品，自即日起至5/10於台北松山文創園區2樓 - iF台北設計沙龍展出，誠摯邀請民眾前來鑑賞台灣設計系學子令人驚艷的好設計！

科技不斷演進創新，不變的是人際互動與情感關懷

20年來，「奇‧想設計比賽」見證了工業設計人才的世代接力。過去的參賽學生，現已有許多成為設計產業的中堅主力或工業設計科學界教授，培育並帶領設計領域的新生代繼續參與「奇‧想設計比賽」。明門實業公共事務部副總林純如表示 :「一路走來，我們看到了科技不斷演化進步，為生活帶來更多便利性；同時我們也觀察到，無論時代如何變化，人們對於親子及同儕間互動、關懷的情感需求始終保持不變。因此，好的設計作品應從使用者角度出發，創造具雙向思考的情感交流，以科技為載具，注入藝術與文化元素，發展出更具人性化的實用生活物品。每年藉由「奇‧想設計比賽」和學生們交流，除了協助學生提前熟悉產業狀況與模擬實作外增加實戰經驗值，提醒學生細膩觀察周遭環境和社會脈動，巧妙用創意作品實踐生活美學；同時透過學生們的純淨初心也不斷地提醒我們莫忘設計初衷，其實雙方都獲益良多。」

▲以教育為主、競賽為輔的「奇‧想設計比賽」，在長期支持青年培育的明門實業與技嘉教育基金會共同支持下已有20年的歷史。

增進多元領域的實務經驗，為台灣工業設計賦予能量

明門實業專注於嬰幼兒相關產品的設計研發及生產製造，與生產電腦硬體產品的技嘉科技雖然產業不同，但兩家公司都視「設計研發」為企業核心競爭力。為了提升國內各產業對創意價值的重視，增進設計相關系所的學生們對產品設計的概念與實務經驗，明門與技嘉攜手打造「奇‧想設計比賽」設計研發人才培養皿。每屆比賽由明門與技嘉的設計師到台灣各大設計院校進行校園說明會，闡述比賽初衷與年度主題，同時也與學生分享公司所處產業的最新產品設計趨勢；並且在決賽前為入圍學生舉辦產品實務研討會，延請業界專業人士與學生分享實務經驗，給予作品直接的反饋建議及職涯規劃的討論；學生們也透過跨校交流觀摩學習，提升設計能力。

▲評審團隊從設計與行銷的角度切入，提出具市場性與商品化的專業觀點，為決賽作品做出分析與建議。

隨著「奇‧想設計比賽」所累積的設計能量逐年增加，作為鼓勵創新與創意的競賽活動，明門與技嘉的團隊也不斷追求進步和突破。2014年增設了行銷企劃的評選及「創意行銷獎」獎項，由業界經驗豐富的品牌顧問來指導學生行銷知識，讓學生從市場的角度思考作品的可行性，拓展企劃整合與行銷能力；2016再增設「專利申請實務課程」，由明門的智慧財產權工程師分享，讓學生認識智慧財產權及專利的保護範圍，更為每一組的產品提出商業化與專利佈局建議，且無償為所有入圍團隊申請美國設計專利的臨時案（PA），讓團隊在競賽結束後仍保有參賽作品的智慧財產權。

▲美化人生組金賞獎_OriOri，由明門實業呂慕林經理頒獎。



▲創新科技組金賞獎_PLANTO，由技嘉教育基金會葉培城董事長頒獎。

2022年入圍作品 松山文創園區展出中

有感於後疫情時代，全球面臨數位轉型，以家為中心的生活方式成為新常態，當成人長時間在家遠距工作、孩童在線上上課，生活與工作、學習的界線模糊，人們對於情感、身心健康和人際連結，都產生了新的需求。今年「奇‧想設計比賽」美化人生組以【童心學力】、創新科技組以【疫後樂活】之主題發想。設計新秀們本著對人性需求的觀察，運用設計與新科技為語言，打破時間、空間、人與人的距離限制，用可實踐的創意設計出解決生活問題並滿足心理需求的作品，造就疫後更舒適的幸福生活！邀請您2022/05/10前，把握機會來參觀！

【2022奇想入圍作品展】展訊

展覽期間：即日起至2022/05/10

開放時間：10：00～17：00

展覽地點：台北松山文創園區 iF台北設計沙龍（南向製菸工廠二樓）