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台中北屯區新興路18巷打通拓寬　社區有更便利聯外道路

▲台中市北屯新興路18巷聯外道路打通，創造便利通行路網（下同）。（圖／台中市政府提供）

▲台中市北屯新興路18巷聯外道路打通，創造便利通行路網（下同）。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府利用容積移轉受贈取得的道路用地，打通北屯區同榮里內的新興路18巷，開闢寬6公尺、長約170公尺的路線，銜接至14期重劃區豐樂北二路，工程已於4月中旬施作完成；市政府表示，本路線有助於增加社區聯外交通動線、創造更便利的通行路網環境。

市府建設局長陳大田說明，新興路18巷連通至豐樂北二路間土地，屬於都市計畫道路用地，土地為私人所有，藉由容積移轉受贈機制，市府取得近97%的土地持有比例、面積約1225平方公尺；建設局協調僅餘3%土地的所有權人取得土地使用同意，開闢道路並進行交通設施、路燈設置與瀝青鋪設。

▲台中市北屯新興路18巷聯外道路打通，創造便利通行路網。（圖／台中市政府提供）

陳大田指出，當地社區住戶眾多，地方殷切需求道路串連，此次與交通局合作，將容移土地做最佳化利用，發揮最大效益，促成社區巷道與重劃區道路串連，當地民眾往來環中路、豐樂路及松竹路等交通要道更加便利。

建設局表示，本工程總經費不到50萬元，有效節省市庫支出，除對當地交通串聯極具助益，也是重劃區界重要的縫合工程，實踐市長盧秀燕以多元化方式來打造更便捷的生活、完善市民通行需求的施政理念。

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