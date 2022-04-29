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遭台積電擊倒！女大生只找「年薪百萬工程師」　帥哥瞬間心死

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲女大生擇偶不找帥哥，只求像台積電年薪百萬工程師。（圖／記者施怡妏攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台積電不只是很多人的求職目標，現在也是女生擇偶的標準之一。一名男網友分享帥哥朋友的經歷，指他朋友邀約心儀的女生吃飯慘遭拒絕，因為對方找男友的標準是「年薪百萬的台積電工程師」，讓他的朋友聽了相當挫折。網友看完紛紛送上安慰，「這種只在乎錢的女生，不要也罷！」

一名網在PTT以「台積電工程師在聯誼市場是不是很搶手?」為題發文，表示他的一位帥哥朋友向他訴苦時說道，自己邀請一名大四女學生吃飯，卻遭到拒絕，後來看了對方的IG才知道，她的擇偶標準是「像台積電年薪百萬的男友」，並且只跟這類的男生聯誼，讓這名男生瞬間心碎，同時也體認到「原來『超帥』兩個字在『年薪百萬』之前是不堪一擊的」。原PO也在文末好奇詢問，既然如此，為什麼還是經常聽到台積電工程師單身？

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▲▼ 0

▲原PO帥哥朋友慘遭心儀女生拒絕。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友也都認同台積電光環的確很加分，「在台北的夜店也很搶手，一堆妹看到gg狗牌就貼上去」、「台積大部分都不是單身」、「前女友就是跟台積的跑了」、「先生以前在台積時就覺得他長的不錯，身邊的同事也都有水準，就受過高等教育的長相，台積工程師超受歡迎，很快就有對象」。

有些人則是反過來安慰道不要也罷，「這種女的要感謝她不理你，以後賺的錢被她吸乾，還要看她臉色。聰明的工程師都找同樣高薪的工程師、醫師，有高能力的不會一直想挖另一半錢，還會陪你一起存錢買房，甚至嫁妝就帶一間房了，少奮鬥20年。」

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