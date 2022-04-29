消防員被免職怒告喊「職場霸凌」　「10大罪狀」一公開狠打臉

▲苗栗消防局頭屋分隊楊姓男子因不服自己被記2大過免職，怒提行政訴訟，未料卻爆出曾偷民眾腳踏車，更曾在執行火警勤務時擅離職守等情事。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

苗栗消防局頭屋分隊一名楊姓消防員因其考核功過相抵，仍達2大過而遭到免職，楊男不服提行政訴訟，主張自己遭到職場霸凌，未料卻被查出，楊男曾因私人債務問題，討債集團直接至分隊討債，還偷民眾腳踏車、同事的高梁酒被判刑確定，更曾在值班時無故外出等情事。台中高等行政法院審理後，判楊男敗訴。

擔任苗栗消防局頭屋分隊消防員的楊姓男子，因其考核獎懲功過相抵後仍達2大過，因而被依警察人員人事條例免職，楊男不服提出行政訴訟。

他主張，自己因受到職場霸凌，向消防局政風室主任求助，並聽從主任的指示錄影蒐證，未料卻反遭到所屬單位抹黑，直指他惡行犯上。

楊男向法官哭訴，他長期身處不友善的工作環境，相關督察單位更數次有恃無恐的對他表示，「欲加之罪何患無辭」，強調他縱使在處分前有陳述意見的機會，也難認考績審委會已審酌作為考績或其他懲處「應」評價之各種事項，更怒控單位大隊長即從他2018年調直至苗栗分隊時，就下令不允許他駕駛任何救災、救護車輛，剝奪其工作權，主張自己不應被免職。

不過頭屋分隊卻指出，楊男被記過的原因共有10大違失行為，包括多次被抓到在值班時間無故消失，未落實勤務紀律、不遵守規定執行職務、擅自變更主管已核閱的值班工作紀錄，還在執行火災勤務時擅離分隊，並曾未經同事同意拿取同事的私人體育用品，後續更還直接偷取同事團購的高粱酒、民眾的腳踏車，事後分別被依竊盜罪判刑拘役20日，緩刑2年。

然而不僅僅是如此，楊男還曾因私人債務問題，導致分隊頻頻被討債集團致電騷擾，討債集團還曾直接殺到分隊大罵，「頭屋分隊消防員楊XX欠錢不還」，其穿著制服、持本票的相關照片還在網路上瘋傳，並有不配合督察業務調查訪談，以言語挑釁、持手機拍攝等情事因而被記過情形。

頭屋分隊表示，楊男任職3年，就有暴行犯上、危險駕駛救護車、犯竊盜罪或擅離職守等情形，經長官屢屢告誡卻仍未改善。而楊男的獎懲紀錄中，功過相抵後仍有1次申誡、記過7次，累計已超過2大過之免職標準，依法核布楊男免職有法有據。

台中高等行政法院審酌相關證據後，認為楊男主張苗栗消防局就獎懲紀錄事實認定有誤及事證不明確，未注意受懲處者有利情形，其遭受職場霸凌，求助聽從政風室主任指示並錄影蒐證，卻反被抹黑等情形不足採信，判楊男敗訴，全案仍可上訴。