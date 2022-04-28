學生本土單日+1357！確診總數近9千　22縣市1400所園校停課

▲今天本土生新增1357例確診，圖為之前宜蘭某校進行校園清消。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天（28日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增1370例確診，其中13例為境外生，其餘1357例為本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續兩天確診超過1200例，本土生累計確診總數也接近9千人；另因疫情關係，全台22縣市、1400所園校停課，較昨天新增125所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天7639例，今天來到8996例，新增1357例，再度刷新單日確診新高紀錄，1337例當中，包括大專校院新增297例、高中205例、國中115例、小學514例、幼兒園226例，國小為連續兩天確診超過5百例；境外生部分，今天新增13例，9例為境外大專校院學生，4例為境外高中生，也讓確診總數來到737例。

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▲本土學生單日新增1357例再創新高。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1400所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增125所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有316所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園116所、國小94校、國中 39校、高級中等學校64校、大專校院3校；另有1084所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園278所、國小 424校、國中166校、高級中等學校 140校、大專校院76校。

