快訊／台中+621...校園群聚+31　 高中職以下「停課10天縮為7天」

記者游瓊華／台中報導

全國今（28）日本土確診新增1萬1353 例，台中市本土個案新增621例。因應中央居家隔離3+4新制上路，台中市長盧秀燕宣布，今日台中高中職以下學校因應疫情停止實體課程，即日起停課時間從10天縮短為7天，意思今天停課第7天的學校、班級，明天起就可恢復上課。

▲台中本土確診遽增621，高中職以下「停課10日縮為7日」。（圖／台中市政府提供）



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市府統計，累計到今日確診學生共計252人，全台中高中職以下共有143所學校停班課，當中因確診停課94校、預防性停課49校。

針對疫情現況，盧秀燕指出，中央今日公布全國新增1萬1353例本土個案，已突破一萬例，代表台灣疫情正處於疫情高峰期，全台22縣市今日都有確診案例，因此她再次呼籲市民好朋友，務必落實個人防疫措施，儘量減少出入公眾場所。

衛生局長曾梓展說明，今日台中市新增621例本土個案，指標個案包括校園群聚31例，其中逢甲大學新增6例(累計已76 例)。市府已立即啟動協助機制，包括衛生局已派駐專業公衛人員與護理人員進駐，並提供100支快篩試劑，同時，觀旅局及衛生局也協調檢疫替代所居隔的替代空間，以緩解目前校方安置量能短缺困境。此外，台中今日新增個案中，還有職場群聚46 例、機構群聚54 例、家庭與朋友群聚170 例。

另有關居家照護統計，曾梓展表示，截至今日上午10時，已送出1456 位進行評估，其中1050位已收案居家照護，134位評估中，272位未符合收案條件。

盧秀燕也指出，因應中央居家隔離3+4新制上路，很多市民朋友與家長都很關心，台中市各級學校因應疫情的停課規範是否需要調整，對此，教育局這幾天已經邀集相關教育團體進行商討、達成共識，今日宣布台中市高中職以下學校因應疫情停止實體課程，即日起停課時間從10日縮短為7日。