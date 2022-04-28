系統出包！林口28藥局「完全沒有快篩試劑」　民眾罵翻

▲林口民眾在藥局前搶排快篩試劑 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

家用快篩實聯制今首開賣，全台一早藥局、衛生所擠滿排隊人潮，但林口區上午28間藥局竟然完全沒有任何快篩劑可賣，藥局、衛生所電話被打爆，民眾抱怨林口居民簡直成為次等公民；「林口阿姨」新北市議員蔡淑君說：「經了解後疑似是中央委託的宅配業者，運送過程出差錯，下午時各藥局已正常配貨。」

林口某藥師投訴今天（28日）快篩上線，林口所有藥局竟然都沒有收到任何快篩試劑，希望新北市議員蔡淑君幫忙PO訊息，告知民眾「沒有快篩劑」的消息，不要白跑一趟。

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不知情的民眾仍瘋狂詢問，藥局電話響不停，藥師無法給民眾一個明確的答覆，各藥局疲於接電話解釋，也無法平息民眾的憤怒，區公所、衛生所也接到無數諮詢電話，藥師、衛生所和公所完全無法知道快篩何時會配送到藥局。

▲新北市議員蔡淑君受到請託，在臉書公告消息，請家人們莫急 。（圖／記者戴上容翻攝）

「林口阿姨」新北市議員蔡淑君表示，昨天就已經接到林口藥師公會陳情，指快篩試劑實名制上路，但截至昨天林口全部發放的藥局都沒有收到任何快篩劑，藥師們怕被民眾誤會他們私藏，因此希望透過她對外說明。

蔡淑君表示，經她了解，疑似中央統一配送的宅配程序出了問題，經緊急溝通，接近中午時已經改善，今天下午藥局都收到快篩劑，並開始對外販售。