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苗栗+63！造橋再爆移工傳播鏈...3人染疫　快篩試劑103販售點曝

▲苗栗縣28日新增確診63例，其中包括造橋鄉有3移工確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣28日新增確診63例，其中包括造橋鄉有3移工確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣28日新增63例本土確診案例，其中男性29位、女性34位，年齡介於在1歲以下-82歲，分布在13個鄉鎮市，以頭份12例為最多，造橋5例有3例移工確診；另外，家用快篩試劑販售實名制自今上路，苗縣共有103個販售點，其中有97家藥局及6家衛生所。

苗栗縣衛生局表示，確診13個鄉鎮市，分別為頭份市12例、苗栗市11例、竹南鎮11例、造橋鄉5例（含外籍移工3人）、苑裡鎮7例、通霄鎮5例、後龍鎮4例、卓蘭鎮2例、公館鄉2例及其他4鄉鎮各1例（三義鄉、銅鑼鄉、泰安鄉、頭屋鄉）。

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▲▼苗栗縣政府公告，97家藥局及6家衛生所之家用快篩試劑販售點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼苗栗縣政府公告，97家藥局及6家衛生所之家用快篩試劑販售點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼苗栗縣政府公告，97家藥局及6家衛生所之家用快篩試劑販售點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

此外，大千、大順、李綜合及竹南大厝里篩檢站，27日共採檢721人，其中11人陽性，其他陰性。因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，時間地點：竹南鎮大厝里活動中心於4月28-4月29日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點；重光醫院停車場採檢站，時間為4月28日下午1點至晚上5點及大千醫院急診室旁，時間為4月28日下午1點至晚上5點，呼籲有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

▲▼苗栗縣政府公告，97家藥局及6家衛生所之家用快篩試劑販售點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲▼苗栗縣政府公告，97家藥局及6家衛生所之家用快篩試劑販售點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

今（28日）家用快篩試劑販售實名制上路，苗栗縣有103個販售點，其中有97家藥局及6家衛生所（轄內無販售之藥局由衛生所代為販售），民眾可持健保卡／居留證購買，惟每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），1份5劑，每劑100元。避免群聚採分流機制：身分證字號尾數單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

衛生局提醒，民眾自行快篩後，倘為陽性，請撥打衛生局防疫專線037-722620，協助轉介至醫院採檢PCR，或以塑膠袋密封包好陽性快篩試劑，攜帶至醫療院所或社區篩檢站交予院所或採檢站人員，進行PCR採檢。

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